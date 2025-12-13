Manuela Carriero smaschera Francesco Chiofalo a Dubai: “L’ho beccato con un’altra, sono schifata"

La storia d'amore tra Manuela Carriero e Francesco Chiofalo potrebbe essere finita nel paradiso artificiale di Dubai. Nelle ultime ore, l'ex tronista di Uomini e Donne ha sorpreso i suoi follower con una storia su Instagram in cui ha svelato quello che lei ha definito un tradimento del suo fidanzato, che avrebbe baciato una ragazza in discoteca. Ma vediamo cosa ha detto Manuela e come ha colto in flagrante il Lenticchio di Temptation Island.

Il presunto tradimento scoperto a Dubai

Manuela Carriero, che nei giorni scorsi aveva raccontato di aver subito violenza in passato, ha spiegato che lei e il suo (ex) fidanzato si trovavano in vacanza a Dubai e che, mentre lei è rimasta a casa a causa della febbre, lui è andato in discoteca con un gruppo di amici, tra cui colui che ha fatto scatenare la crisi della coppia. Uno di loro, infatti, ha pubblicato nelle storie di Instagram un momento della serata in discoteca, peccato però che sullo sfondo si vedesse Francesco con un'altra ragazza. Manuela non ha perso tempo: ha fatto i bagagli, ha lasciato l'appartamento che avevano affittato insieme e ha poi condiviso un post al veleno su Instagram.

Lo sfogo di Manuela Carriero su Instagram

"Sono davvero schifata. Ho deciso di far fare a Francesco la figura che merita e per questo lo dico qui davanti a tutti. Ieri è andato senza di me in discoteca con il suo gruppetto e il suo amichetto ubriaco ha pubblicato una storia selfie senza rendersi conto che sullo sfondo si vedeva Francesco con un'altra. Una scena davvero pietosa".

"Dopo quello che ho visto sono andata via dall'appartamento che avevamo preso a Dubai e l'ho lasciato lì da solo, come merita di stare. Non voglio più passare con lui in questa città neanche un altro secondo". Manuela non ha risparmiato nemmeno l'amico di Francesco che ha condiviso il video: "È inutile che cancelli la storia, perché se no la ripubblico io. L'ho registrata... e non so se conviene".

Manuela Carriero a Uomini e donne

La replica di Francesco Chiofalo

Poco dopo, anche l'ex di Selvaggia Roma ha risposto a Manuela, ovviamente sempre su Instagram. Ha promesso di fare addirittura una diretta, ma dal profilo del suo amico, per spiegare la sua versione dei fatti: "Adesso però parlo io! Mi stanno arrivando tantissimi messaggi in merito alla storia che ha pubblicato Manuela. Mi sembra giusto dire qualcosa anche io, dato che lei ha voluto rendere questa vicenda pubblica senza darmi nemmeno la possibilità di un confronto".

"Ha tratto le sue conclusioni, probabilmente anche spinta dalle sue 'amiche', pubblicando quella roba e prendendomi totalmente alla sprovvista. Non riesco a spiegare l'accaduto in un minuto di storia, per cui farò una diretta", ha continuato Francesco Chiofalo. "Ho le dirette bloccate fino a gennaio, quindi farò la diretta sul profilo del mio amico che era con me quella sera ed è anche la persona che ha pubblicato la storia incriminata".