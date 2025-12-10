Uomini e Donne, Federico esagera: messaggi hot alle dame. A Mario piace Barbara De Santis

La puntata di oggi, 10 dicembre, di Uomini e Donne è stata un mix di ritorni inaspettati, tensioni latenti e dinamiche che sembrano non voler trovare pace. Federico Mastrostefano continua a comportarsi come il tronista che era sedici anni fa, tra uscite con Marta e messaggi poco eleganti alle dame del parterre. Intanto Sabrina Zago avvia una conoscenza tranquilla con Massimiliano, mentre Lucia si avvicina sempre di più a Mauro, scatenando la gelosia di Francesco.

Le uscite di Federico: pubblico e dame contrariate

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con un ritorno che sembra rimasto fermo nel tempo: Federico Mastrostefano. L'ex tronista, seduto ora nel parterre Over, continua a comportarsi come se fosse ancora sul trono di sedici anni fa. È uscito con Marta, ma nel frattempo non rinuncia a conversazioni un po' troppo disinvolte con diverse dame.

Il culmine arriva quando Jennifer rivela che in un messaggio Federico le ha chiesto la taglia del reggiseno, accompagnando la domanda con apprezzamenti sul suo seno, una dinamica che ricorda quelle chat adolescenziali più che un corteggiamento maturo - e che forse potrebbe meritare un richiamo serio in studio.

Mario Lenti

Trono Over: Lucia e Mario prossima coppia del parterre?

Nel frattempo, Sabrina Zago, rientrata nel programma, ha iniziato a frequentare Massimiliano. Tra i due l'atmosfera sembra serena e priva di ostacoli... per ora. Come sempre a Uomini e Donne, è presto per cantare vittoria: i drammi spuntano quando meno te l'aspetti. Molto bene procede anche la conoscenza tra Lucia e Mauro, tanto che qualcuno in studio ipotizza già una loro possibile uscita insieme. È prematuro, certo, ma l'intesa sembra evidente. A non prenderla affatto bene è Francesco, che reagisce con commenti e accuse poco eleganti nei confronti di Lucia, probabilmente mossi più dalla delusione che da reali motivi.

Mario Lenti è attratto da Barbara De Santis

Poi c'è lei: Gemma Galgani, che da settimane dichiara con convinzione di essere ormai lontana da Mario Lenti. Peccato che l'interesse verso i cavalieri scesi per conoscerla sembri pari a zero. Il momento clou arriva quando Gemma chiede perché Mario balli sempre con Barbara De Santi. La risposta di lui è disarmante nella sua semplicità: "Barbara mi piace". Una frase che potrebbe aprire nuove tensioni nelle prossime puntate - e la storia di Gemma ci insegna che quando si tratta dei suoi ex... non è mai finita davvero.

Spazio al Trono Classico

La puntata si chiude con lo spazio dedicato al trono di Cristiana Anania, che purtroppo continua a essere uno dei segmenti meno movimentati del programma. I suoi corteggiatori Federico ed Ernesto non sembrano aiutarla a far decollare il percorso. Ernesto, addirittura, si dice già geloso: un po' presto, forse, considerando la distanza emotiva ancora evidente. La sensazione è che la scelta di Cristiana sia molto lontana e che serva uno scossone per rendere questo trono davvero interessante.