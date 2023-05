Manu Rios, star di Elite, svela che Pedro Pascal "è una persona davvero divertente"

Nel cast del cortometraggio Strange Way of Life, diretto da Pedro Almodovar, c'è anche Manu Rios, star di Elite, che ha parlato dell'amicizia stretta con Pedro Pascal.

Manu Ríos ha recitato accanto a Pedro Pascal ed Ethan Hawke nel cortometraggio Strange Way of Life, diretto da Pedro Almodóvar e ha condiviso qualche dettaglio della sua esperienza sul set accanto alla star di The Last Of Us.

Il giovane attore, conosciuto dal pubblico internazionale grazie alla serie Elite, ha infatti avuto l'occasione di trascorrere molto tempo accanto a una delle star indiscusse degli ultimi anni.

La collaborazione sul set di Strange Way of Life

Manu Ríos, intervistato da Variety, ha raccontato: "Ho trascorso molto tempo con Pedro Pascal. Lui è il migliore. Faceva piuttosto caldo perché abbiamo girato nel deserto nel sud della Spagna, quindi c'è stato molto tempo in cui non facevamo nulla e semplicemente parlavamo".

Il giovane attore, parlando del suo co-protagonista in Strange Way of Life, ha aggiunto: "Semplicemente è una persona davvero divertente. Ci siamo divertiti molto".

Manu ha poi scherzato ammettendo che non gli ha chiesto se esiste la possibilità di un suo coinvolgimento in The Mandalorian: "Lo farei, ovviamente, in qualsiasi momento voglia". Rios, inoltre, ha svelato che in futuro vorrebbe ottenere una parte in un film di supereroi: "Direi che il mio preferito è Spider-Man".

Pedro Pascal, da The Mandalorian a The Last of Us, il papà più amato di Hollywood

Il corto che verrà presentato a Cannes

Il western, girato nel sud della Spagna, è la seconda produzione in lingua inglese di Almodóvar dopo The Human Voice, interpretato da Tilda Swinton nel 2020.

Il corto debutterà fuori concorso al Festival di Cannes di quest'anno, che si terrà dal 16 al 27 maggio. La proiezione di Strange Way of Life sarà seguita da una conversazione con Almodóvar e il suo gruppo di collaboratori.

La sinossi fornita da Almodóvar e pubblicata dal festival anticipa: "Un uomo attraversa a cavallo il deserto che lo separa da Bitter Creek. Viene a far visita allo sceriffo Jake. Venticinque anni prima, sia lo sceriffo che Silva, il cowboy che gli va incontro, lavoravano insieme come sicari. Silva lo va a trovare con la scusa di ritrovare l'amico di gioventù e in effetti i due festeggiano il loro incontro, ma il mattino dopo lo sceriffo Jake gli dice che il motivo del suo viaggio non è quello di ripercorrere la strada dei ricordi della loro vecchia amicizia".