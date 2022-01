Manifest è il titolo più visto su Netflix questa settimana

Netflix ha pubblicato la Top Ten dei titoli più visti in Italia nei primi giorni di Gennaio 2022 e Manifest domina le classifiche nel nostro paese; come tutti ormai sappiamo la piattaforma streaming sta diventando uno strumento fondamentale per milioni di persone che praticamente ogni giorno la utilizzano per visionare le proprie pellicole o serie tv preferite.

Di seguito potete consultare i primi cinque titoli, tra film e serie televisive, più visti dagli italiani a Gennaio 2022 su Netflix:

1 - Manifest

Un aereo atterra misteriosamente anni dopo il decollo, lasciando i suoi passeggeri a fare i conti con strane, nuove realtà in un mondo che è andato avanti senza di loro.

2 - Metà

Questa commedia romantica esplora il concetto delle anime gemelle attraverso le storie parallele di quattro single.

3 - The Good Doctor

O Un chirurgo di talento nello spettro dell'autismo e della sindrome del savant è assunto in un prestigioso ospedale, dove affronta lo scetticismo di colleghi e pazienti.

4 - Incastrati

Due sfortunati tecnici della TV si ritrovano per caso sulla scena di un delitto e per evitare di essere sospettati finiscono per mettersi sempre più nei guai.

5 - Mother/Android

C In un mondo postapocalittico scosso da una violenta rivolta di androidi, una giovane incinta e il suo compagno cercano disperatamente di mettersi in salvo.

Manifest è una serie televisiva statunitense, ideata da Jeff Rake, che racconta di un misterioso volo scomparso per cinque anni e tornato improvvisamente senza che i passeggeri siano invecchiati. Il 28 agosto 2021 Netflix ha annunciato che sarebbe stata prodotta una quarta e ultima stagione composta da 20 episodi e, per questo motivo, dal 1° gennaio 2022 la piattaforma streaming ha distribuito le prime tre stagioni, precedentemente trasmesse da Premium Stories.