Manifest 4: il teaser e il poster annunciano la data di uscita

Netflix ha annunciato la data di uscita di Manifest 4 condividendo online un teaser e un poster che svela il debutto dei nuovi episodi a partire dal 4 novembre.

Il breve video ripercorre quanto accaduto in precedenza e regala qualche sequenza inedita.

La quarta stagione di Manifest concluderà la storia e sarà composta da due parti da 10 episodi.

La storia riprenderà due anni dopo il brutale omicidio di Grace che ha sconvolto la vita della famiglia Stone, ora devastata e in crisi mentre Ben continua a essere in lutto per sua moglie ed è alla ricerca della figlia Eden, che è stata rapita.

Consumato dal suo dolore, Ben ha rinunciato al suo ruolo come co-capitano, lasciando Michaela alla guida, una situazione al limite dell'impossibile considerando che ogni mossa dei passeggeri è controllata. L'arrivo di un mistero passeggero con un pacco per Cal cambia tutto quello che conosciamo del Volo 828 e si dimostrerà la chiave per svelare dei segreti importanti.

Manifest: il poster della quarta stagione

Manifest ha debuttato su NBC nel 2018 e, inizialmente, il creatore Jeff Rake aveva previsto uno sviluppo su sei stagioni. Il cast dello show annovera i nomi di Melissa Roxburgh, Josh Dallas, Athena Karkanis, J. R. Ramirez, Luna Blaise, Jack Messina, Parveen Kaur, Matt Long e Holly Taylor.