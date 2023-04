Manifest 4: Netflix annuncia la data d'uscita della Parte 2 con un trailer

Netflix ha condiviso online un nuovo trailer per annunciare la data di uscita della Parte 2 della stagione 4 della serie Manifest, uno dei titoli da tempo più visti sulla piattaforma di streaming.

Nel video si possono vedere i protagonisti alle prese con la tensione, nuovi problemi e misteri, ancora una volta da risolvere mentre c'è una corsa contro il tempo per rimanere in vita.

La quarta stagione di Manifest è composta da due parti di 10 episodi ciascuna.

La prima parte aveva debuttato il 4 novembre su Netflix. Nel cast Melissa Roxburgh, Josh Dallas, J.R. Ramirez, Luna Blaise, Ty Doran, Parveen Kaur, Matt Long, Holly Taylor e Daryl Edwards.

Manifest 4 parte 1, la recensione della serie tv Netflix: l'inizio della fine per la prima volta in streaming

Nei nuovi episodi della serie, i passeggeri del volo 828 si ritrovano alle prese con molto odio. Un misterioso incidente porta alla luce degli avvertimenti oscuri di scala biblica che metteranno ulteriormente a rischio la vita di tutti i passeggeri. Mentre Michaela affronta il lutto per la perdita del suo amato marito Zeke, la donna deve inoltre unire le forze con il suo ex Jared per trovare nuovi metodi utili a investigare su Callings.

Nel frattempo Ben e Saanvi cercano di collaborare con le autorità, situazione che ha delle conseguenze negative per tutti i passeggeri. Un evento mitologico riattiva miracolosamente la cicatrice di Cal, offrendo una speranza per chi sta per avvicinarsi alla presunta data della propria morte. I poteri di Angelina, tuttavia, continuano a seminare caos, portando a una lotta tra bene e male.