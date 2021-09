Mangia, prega, ama, su Netflix in streaming da oggi

Mangia, prega, ama, il film di Ryan Murphy con Julia Roberts e Javier Bardem tratto dal best seller di Liz Gilbert, arriva a partire da oggi 1 settembre 2021 in streaming su Netflix!

Liz Gilbert ha tutto ciò che una donna moderna può sognare - un marito, una casa e una carriera di successo -, ma come tante altre donne è insoddisfatta, confusa e alla ricerca di qualcosa che non riesce a trovare. Appena divorziata, Liz decide di allontanarsi dal suo mondo rischiando tutto e intraprende un lungo viaggio per tagliare i ponti con il passato e ritrovare se stessa. In Italia riscopre il piacere di mangiare, in India arricchisce la sua spiritualità e, inaspettatamente, a Bali ritrova il suo equilibrio interiore grazie al vero amore.

Julia Roberts e Javier Bardem in un'immagine del film Mangia, prega, ama

Non poteva essere che Julia Roberts la protagonista del film di Ryan Murphy: solo l'inconfondibile "pretty woman" del cinema hollywoodiano poteva rendere con grazia le angustie di Liz Gilbert, l'autrice del best seller autobiografico che ha ispirato migliaia di donne americane a cambiare vita. Il cast è davvero ricco di personalità premiate con diversi premi, tra Oscar e Golden Globes: oltre la Roberts, abbiamo Javier Bardem, Viola Davis, Richard Jenkins, James Franco, Billy Crudup e molti altri ancora. Mangia, prega, ama ha incassato oltre 200 milioni di dollari nel suo passaggio nelle sale, e ha ricevuto dal portale RottenTomatoes un punteggio di 36.

Mangia, prega, ama è solo l'ultima di tante novità in catalogo a settembre 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.