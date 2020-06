Man on Fire - Il fuoco della vendetta: stasera su Nove il film con Denzel Washington

Va in onda stasera su Nove, alle 21:15, il film Man on Fire - Il fuoco della vendetta, film del 2004 diretto da Tony Scott, con Denzel Washington e una piccola Dakota Fanning.

Va in onda stasera su Nove, alle 21:15, Man on Fire - Il fuoco della vendetta, film diretto nel 2004 da Tony Scott, tratto, come il precedente di cui è remake, Un uomo sotto tiro, dal romanzo Man on Fire di A.J. Quinnell.

A Città del Messico le famiglie che possano permetterselo hanno ormai cominciato ad assumere guardie del corpo private per la propria sicurezza. Samuel Ramos (Marc Anthony), che fornisce servizi di scorta ad alti dirigenti, ha bisogno di assumere qualcuno che tenga al sicuro la propria famiglia e in particolare la piccola Lupita (Dakota Fanning), ora che è minacciato da una banda di sequestratori.

John Creasy (Denzel Washington), un ex marine con una passione troppo viva per la bottiglia, è costretto ad accettare il lavoro per la famiglia Ramos. Il bodyguard e la bimba diventeranno molto amici fino a quando lei verrà rapita e lui rischierà la vita per salvarla.