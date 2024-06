Yahya Abdul-Mateen II sarà il protagonista della serie Man on Fire

Yahya Abdul-Mateen II, già protagonista per il piccolo schermo di Watchmen, sarà la star di Man on Fire, serie destinata a Netflix.

Il progetto tratto dai romanzi scritti da A.J. Quinnell, già alla base di un film del 2004 con Denzel Washington, sarà composto da otto episodi.

Cosa racconterà Man on fire

Alla regia dei primi due episodi sarà impegnato Steven Caple Jr., già dietro la macchina da presa di Creed II, che verrà inoltre coinvolto come produttore esecutivo.

In Man on Fire l'attore Yahya Abdul-Mateen II avrà la parte di John Creasy, un ex membro delle forze speciali mercenario che è famoso per essere in grado di sopravvivere anche nelle situazioni più difficili.

L'uomo è ora alle prese con un intenso stress post traumatico. John, determinato a superare i suoi demoni personali, decide di intraprendere un percorso all'insegna della redenzione. Ma prima di poter adeguarsi a questa nuova vita, Creasy si ritrova alle prese con una lotta ancora più dura.

Il team al lavoro sulla serie

Man on fire avrà Kyle Killen (Fear Street) nel ruolo di autore, produttore esecutivo e showrunner.

Abdul-Mateen II, recentemente, ha recitato nel sequel di Aquaman riprendendo il ruolo di Black Manta, e prossimamente sarà il protagonista dello show Wonder Man targato Marvel, la cui prima stagione sarà composta da 10 episodi disponibili per Disney+. Tra i suoi recenti film ci sono inoltre Ambulance, The Matrix Resurrections e Candyman.

Per il piccolo schermo l'attore ha recitato in show come Watchmen, per cui ha ottenuto un Emmy per la sua interpretazione in Cal Abar/Dr. Manhattan, e The Get Down di Baz Luhrmann e Stephen Adly Guirgis.

Steven Caple ha debuttato alla regia con The Land, mentre tra i suoi progetti più recenti ci sono Creed II e Transformers: Rise of the Beasts.