Jenna Ortega svela il film con Denzel Washington "che ha cambiato il corso della mia esistenza"

Jenna Ortega ha un film nel cuore che l'ha ispirata per il suo futuro nel mondo del cinema. L'attrice, in una recente intervista, ha svelato il titolo del film con Denzel Washington che ha cambiato per sempre il suo destino.

La star di Mercoledì è una delle giovani attrici più richieste di Hollywood e dopo il successo e il brusco addio alla saga horror di Scream sarà tra i protagonisti di Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, in apertura della Mostra di Venezia.

Film della vita

Nell'intervista a Vanity Fair, Jenna Ortega ha raccontato che è stato Man on Fire - Il fuoco della vendetta, ad averle fatto comprendere che diventare attrice sarebbe stato il suo obiettivo:"Sono così grata alla mia versione di sei anni che voleva diventare presidente o astronauta, perché ora mi rendo conto che stavo sempre cercando una vita d'uscita".

Il thriller diretto da Tony Scott include come protagonisti Denzel Washington e Dakota Fanning. Un ex agente della CIA, John Creasy, intraprende una missione di salvataggio motivata dalla vendetta dopo il rapimento di una bambina di 9 anni, Lupita Ramos, per la cui protezione era stato assunto.

Dopo aver visto la performance di Dakota Fanning da bambina, Jenna Ortega ha desiderato diventare un'attrice. Sua madre pubblicò il video di un suo monologo su Facebook e da quel momento, dopo la segnalazione di un agente, la giovane iniziò a frequentare parecchi provini a Los Angeles.

Un cambiamento che Jenna Ortega sta imparando ad accettare soltanto adesso:"C'è così tanta pressione su questo tipo di lavoro che è ridicolo, meraviglioso e terribile". Nel sequel del film di Tim Burton, Ortega interpreta Astrid Deetz, figlia di Lydia Deetz (Winona Ryder). Nel cast anche Michael Keaton nel ruolo dello spiritello porcello Beetlejuice, Catherine O'Hara nei panni di Delia Deetz, Monica Bellucci nel ruolo della moglie di Beetlejuice e Willem Dafoe nei panni di un investigatore dell'aldilà.