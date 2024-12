Man on Fire: brutto infortunio sul set per Yahya Abdul Mateen II

Il nuovo adattamento, Man on Fire con protagonista Yahya Abdul-Mateen II ha sospeso le riprese per un infortunio sul set del protagonista

Il vincitore dell'Emmy, Yahya Abdul-Mateen II si è procurato un lieve infortunio alla mano giovedì durante le riprese della serie Netflix, Man on Fire a Città del Messico, costringendo la produzione a una pausa.

Le riprese dovrebbero riprendere lunedì per la serie drammatica composta da otto episodi, adattamento dei primi due libri di A.J. Quinnell, Man on Fire e The Perfect Kill, della serie thriller in cinque romanzi dell'autore.

L'infortunio di Yahya Abdul-Mateen sul set di Man on Fire

Secondo quanto si apprende, Abdul-Mateen II dovrebbe tornare al lavoro prima della chiusura della produzione per le vacanze, il 20 dicembre. Il programma delle riprese è stato riadattato a breve termine per tenere conto dell'assenza della star. Abdul-Mateen II è anche un EP di Man on Fire.

In Man on Fire, Abdul-Mateen II interpreta John Creasy, un mercenario delle Forze Speciali un tempo efficiente ed esperto, noto per essere riuscito a sopravvivere anche nelle situazioni più difficile e disperate. Ora è afflitto da un intenso Trauma post traumatico.

Determinato a superare i suoi demoni personali, intraprende un percorso di redenzione. Prima di potersi adattare a questa nuova vita, però, si ritrova di nuovo nel fuoco, a combattere più duramente che mai.

Kyle Killen (Fear Street) è lo scrittore, il produttore esecutivo e lo showrunner di Man on Fire. Tra gli autori figurano Arnon Milchan, Yariv Milchan e Natalie Lehmann per la New Regency Productions, che detiene i diritti dell'IP e ha finanziato il film originale con Denzel Washington del 2004.

Peter Chernin, Jenno Topping e Tracey Cook per la Chernin Entertainment; e Killen e Scott Pennington per la Chapter Eleven sono produttori con Ed McDonnell, Michael Polaire e Stacy Perskie per la RedRum. Il regista di Transformers: Rise of the Beasts, Steven Caple Jr. dirige i primi due episodi di Man on Fire e funge anche da produttore esecutivo.

Netflix ha rifiutato di commentare l'accaduto sul set. Dopo la vittoria di Abdul-Mateen II agli Emmy come attore non protagonista di serie limitate per Watchmen della HBO, l'attore ha recitato in film come Il processo dei 7 di Chicago, nominato 6 volte agli Oscar da Netflix, nel ruolo di Bobby Seale, Candyman, Matrix Resurrections e Ambulance. L'attore ha anche recitato nel franchise Aquaman della DC nel ruolo di Black Manta, oltre che in The Greatest Showman e Us di Jordan Peele.