Man of Tomorrow: una star di Scream entra nel cast

Il cast di Man of Tomorrow, che continuerà la storia di Superman nella versione interpretata da David Corenswet, si è arricchito con l'arrivo di una star di Scream.

L'attore Matthew Lillard ha infatti ottenuto un ruolo nel nuovo tassello del DCU che è scritto, diretto e prodotto da James Gunn.

L'arrivo di Lillard nel cast

La produzione di Man of Tomorrow non ha voluto rivelare i dettagli della parte assegnata all'attore che è stato recentemente uno dei protagonisti della seconda stagione di Daredevil: Rinascita. Matthew Lillard (che era stato criticato dal regista Quentin Tarantino scatenando le reazioni di attori e filmmaker), prossimamente, farà inoltre parte del cast della serie Carrie.

The Bridge: Matthew Lillard nell'episodio Yankee

La star di Scream, che ha ripreso il ruolo di Stu Macher nel recente tassello del franchise horror, farà quindi parte di un cast guidato da David Corenswet nella parte di Superman, Nicholas Hoult che sarà nuovamente Lex Luthor, e Rachel Brosnahan che riprende la parte di Lois Lane.

Tra gli interpreti spazio anche a Lars Eidinger nei panni di Brainiac, Skyler Gisondo che è Jimmy Olsen, Sara Sampaio nel ruolo di Eve Teschamacher, Isabela Merced che sarà Hawkgirl, Nathan Fillion nei panni di Guy Gardner, ed Edi Gathegi che è Mister Terrific. Tra le new entry nel cast ci sono poi Adria Arjona come Maxima e Aaron Pierre.

La seconda avventura del supereroe

Man of Tomorrow, le cui riprese sono già in corso per la gioia dei fan che sperano di scoprire qualche anticipazione grazie a potenziali foto e video dal set, arriverà nelle sale di tutto il mondo il 9 luglio 2027.

La speranza di Warner Bros e DC Studios è di replicare il successo ottenuto da Superman, film che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo.

Man of Tomorrow debutterà sul grande schermo nel luglio 2027, dopo la distribuzione nel 2026 di Supergirl e Clayface.

Ai fan non resta quindi che attendere per scoprire quale personaggio tratto dai fumetti della DC sarà interpretato da Lillard.