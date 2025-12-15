Quentin Tarantino, Ryan Reynolds difende Matthew Lillard dopo le critiche del regista: "È un tesoro nazionale"

La star MCU ha preso le difese del collega in uno spot esilarante e ironico per la società di telecomunicazioni Mint Mobile.

Stanno facendo parecchio discutere le dichiarazioni di Quentin Tarantino nel podcast The Bret Easton Ellis, in cui il regista ha svelato i suoi 20 film preferiti del XXI secolo. Nel corso della sua analisi, sono emerse diverse polemiche per le critiche del regista.

Tarantino ha preso di mira alcuni attori molto apprezzati di Hollywood come Paul Dano, Matthew Lillard e Owen Wilson, criticandoli per le loro doti attoriali, che secondo il regista non sarebbero affatto di alto livello.

Le critiche di Quentin Tarantino

Nelle sue dichiarazioni, il regista di Pulp Fiction ha confessato di non sopportare affatto Owen Wilson, citato in merito all'opinione del regista su Midnight in Paris di Woody Allen ma il bersaglio principale è stato Paul Dano, definito l'attore più debole di Hollywood e vero tallone d'Achille, dal suo punto di vista, di un grande film come Il petroliere di Paul Thomas Anderson.

Primo piano di Matthew Lillard in The Bridge

Le dichiarazioni di Quentin Tarantino hanno provocato un'ondata di reazioni in difesa dei diretti interessati, in particolare di Paul Dano. Ora, in difesa di Matthew Lillard, è arrivato anche Deadpool in un video davvero esilarante.

Il video di Ryan Reynolds in difesa di Matthew Lillard

Ryan Reynolds ha acquisito una quota del 25% di Mint Mobile, società di telecomunicazioni. Nonostante la vendita a T-Mobile nel 2023, Reynolds ha proseguito la sua attività di portavoce dell'azienda, partecipando a numerosi spot.

Di recente, Mint Mobile ha pubblicato uno spot con Matthew Lillard che contiene diversi riferimenti alle frasi di Tarantino. Ryan Reynolds ha condiviso lo spot con la didascalia che sembra un messaggio inequivocabile: "Alcune cose sono semplicemente categoricamente buone, come il film La signora ammazzatutti(1994), la telefonia wireless economica e il tesoro nazionale Matthew Lillard. Grazie, Matthew".

In una voce fuori campo, Ryan Reynolds afferma che Lillard è amato a livello universale, e il diretto interessato risponde, sottolineando che il giudizio del collega non è affatto unanime, in riferimento alle critiche di Tarantino. Quando Matthew Lillard spiega di non capire perché si trova lì, Ryan Reynolds sembra fare il verso a Tarantino: "Oh, non mi piace questo atteggiamento, Lillard".