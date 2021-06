Man in the Dark 2: il trailer del sequel con Stephen Lang

Man in the Dark 2 arriverà nei cinema americani il 13 agosto e il trailer anticipa alcuni dei momenti terrificanti presenti nel sequel.

Man in the Dark 2 arriverà nei cinema americani il 13 agosto e il trailer regala le prime sequenze ad alta tensione del sequel con star Stephen Lang.

Nel video una ragazzina fa la conoscenza di Norman Nordstrom, l'uomo non vedente al centro del primo film. La sua vita tranquilla viene però messa nuovamente a rischio da un gruppo di persone che entrano nella sua casa e scatenano la rabbia del protagonista che sfrutta i suoi sensi avanzati per colpire e uccidere.

La sinossi ufficiale di Man in the Dark 2 anticipa: "Ambientato dopo gli eventi mostrati nel film del 2016, il sequel dell'horror mostra cosa accade al veterano cieco Norman Nordstrom (Stephen Lang), che vive in un casolare isolato quando la sua pace viene interrotta a causa dei peccati del passato che hanno delle conseguenze nel presente".

Il primo capitolo del franchise aveva come protagonista Jane Levy e mostrava Lang nel ruolo di un killer cieco che usa solo i suoni per poter entrare in azione e individuare le proprie vittime.

Nel cast di Man in the Dark 2 ci saranno anche Rocci Williams, Stephanie Arcila, Bobby Schofield, Diaana Babnicova, Adam Young, e Christian Zagia.