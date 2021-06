Mamma mia! Ci risiamo: stasera su Canale 5 il film con Lily James e Amanda Seyfried

Stasera su Canale 5, in prima visione alle 21:20, va in onda Mamma mia! Ci risiamo, il film del 2018 con Lily James e Amanda Seyfried basato in parte sulle canzoni degli ABBA.