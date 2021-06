Mamma Mia! Ci risiamo: Julie Walters, il suo incontro con la Regina Elisabetta II e la sorpresa del cast

Julie Walters incontrò la Regina Elisabetta II durante le riprese di Mamma Mia! Ci risiamo ed in seguito scoprì che il cast della pellicola aveva in serbo una sorpresa per lei.

A Dame Julie Walters fu concesso un giorno libero durante le riprese di Mamma Mia! Ci risiamo negli Shepperton Studios nel novembre 2017, ovvero durante la registrazione di "Angel Eyes", cosicché l'attrice potesse incontrare la Regina Elisabetta II.

Mamma Mia! Ci risiamo: Christine Baranski, Julie Walters e Amanda Seyfried in una scena del film

Quel giorno la Walters doveva prendere parte ad una prestigiosa cerimonia di investitura, presso Buckingham Palace, dove fu nominata Dama di Commenda dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla Regina Elisabetta II in persona.

Il cast e la troupe della pellicola riuscirono anche ad organizzare un ulteriore sorpresa in onore della Walters, dandole il bentornato cantando tutti assieme 'There Is Nothing Like a Dame', in italiano 'Non c'è niente come una dama', una canzone tratta dal musical South Pacific.

Mamma Mia! Ci risiamo: Meryl Streep e Amanda Seyfried in una scena del film

Nel giugno 2020 Judy Craymer, la produttrice di Mamma Mia! Ci risiamo, ha dichiarato che la serie potrebbe concludersi come una trilogia; il terzo film sarebbe dovuto entrare in pre-produzione ad inizio 2020 ma a causa della pandemia di COVID-19 il progetto è stato sospeso.