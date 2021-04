Mamma, ho perso l'aereo: Scarlett Johansson ha fatto un "esperimento" con sua figlia

Scarlett Johansson ha deciso di organizzare un rewatch del terzo capitolo di Mamma, ho perso l'aereo, che si intitola Mamma ho preso il morbillo, nel quale ha recitato nel 1997, per capire se sua figlia l'avrebbe riconosciuta o meno. Spoiler: l'agnizione è avvenuta in modo abbastanza soddisfacente.

Venezia 2019: una foto di Scarlett Johansson al photocall di Storia di un matrimonio

Scarlett Johansson organizzato questo piccolo esperimento di visione di Mamma ho preso il morbillo come conseguenza dell'innamoramento di sua figlia di 6 anni nei confronti dei primi due episodi di Mamma, ho perso l'aereo. Questa volta l'attrice si è spinta oltre e ha voluto verificare se sua figlia avrebbe riconosciuto o meno la sé stessa di 11 anni. Bene, apparentemente la figlia non ha notato nulla ma, quando è stata pungolata dalla protagonista di Black Widow su chi fosse la ragazzina sullo schermo, è stata riconosciuta senza troppe difficoltà.

In occasione di un profilo realizzato per People, Scarlett Johansson ha raccontato: "Durante la pandemia la mia famiglia ha provato a organizzare qualcosa per trascorrere meglio il tempo insieme. Così abbiamo fatto partire una maratona di Mamma, ho perso l'aereo. Infine abbiamo visto Mamma ho preso il morbillo come parte di un piccolo e smaliziato esperimento e le cose sono andate molto bene!".

Mamma ho preso il morbillo è il terzo episodio del franchise di Mamma, ho perso l'aereo. In totale caduta libera rispetto ai suoi due predecessori, il film di Raja Gosnell ha guadagnato circa 80 milioni di dollari (cifra sufficiente per non andare in rosso) e non ha visto il coinvolgimento di alcun membro dei cast dei film precedenti. Mamma, ho allagato la casa, invece, è il quarto film del franchise ed è stato realizzato direttamente per la TV e trasmesso su ABC il 3 novembre 2002. In questo progetto, i membri della famiglia McCallister sono tornati in qualità di personaggi ma sono stati interpretati da attori differenti da quelli di Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo.