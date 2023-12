Mamma ho perso l'aereo: quanto è ricca la famiglia McCallister? Tanto (a quanto pare)

L'inquadratura della casa in mattoni di Winnetka, nella periferia di Chicago, della famiglia McCallister, è una delle tradizioni natalizie da più di trent'anni. La sontuosa abitazione è reale e i fan possono passare da quelle parti e osservarla esternamente, visto che si tratta di una proprietà privata. Il mito della casa di Kevin McCallister, nella quale il piccolo di 8 anni viene dimenticato a casa dai genitori per le festività, dura ancora oggi.

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Ma i fan si chiedono: quanto vale realmente quella casa? Quanto è ricca la famiglia McCallister? Sul New York Times hanno provato a rispondere a queste domande grazie al supporto di analisti finanziari.

La ricchezza dei McCallister

In base a quanto affermano gli economisti della Federal Reserve Bank di Chicago, nel 1990, l'anno in cui è uscito il film, la casa della famiglia McCallister poteva essere mantenuta soltanto dall'1% più ricco delle famiglie di Chicago, con un reddito di circa 305.000 dollari. Il valore attuale della casa, che non è sul mercato, è stimata in 2,34 milioni di dollari. Tuttavia, sempre secondo gli economisti, sarebbe accessibile soltanto a coloro che possono vantare un reddito familiare ancora più alto: 730.000 dollari.

Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo

L'ultima volta che la casa al 671 di Lincoln Ave. è stata in vendita è nel maggio 2011 a 2,4 milioni di dollari, poco più del valore stimato attuale. Il prezzo della casa all'epoca venne poi abbassato fino alla vendita per 1,59 milioni di dollari nel marzo 2012. Ma non è finita qui. L'indagine del Times pone l'accento anche sulle possibile occupazioni dei genitori di Kevin.

Secondo il quotidiano americano, Kate McCallister (Catherine O'Hara) avrebbe potuto essere una stilista, anche in virtù della presenza di manichini in diversi punti della casa. Secondo Todd Strasser, che partecipò alla scrittura del film, Peter McCallister (John Heard) avrebbe potuto essere un uomo d'affari, perché sarebbe stata 'una scommessa sicura'.

Grazie, zio Rob

Il New York Times sottolinea come il più ricco della famiglia potesse essere in realtà lo zio Rob; è proprio il fratello di Peter a pagare il viaggio per Parigi all'intera famiglia, con gli adulti seduti addirittura in prima classe durante il volo, ospitandoli in un pied-à-terre abbastanza ampio, con vista sulla Torre Eiffel, da ospitare tutta la famiglia.

Mamma, ho perso l'aereo: una scena del film

Laura Abendshien crebbe nella casa all'epoca del film, quando aveva 6 anni:"Siamo rimasti nella casa praticamente per tutto il periodo, che è durato circa quattro o cinque mesi. Per evitare di apparire sullo schermo dovevamo strisciare intorno alla linea delle finestre da una stanza all'altra". Gli interni della casa infatti vennero ricostruiti una palestra e non sono quelli che si vedono nel film. Tuttavia, a volte i membri del cast passavano del tempo nella vera casa:"Macaulay Culkin usava la mia stanza per studiare con il suo insegnante e suo fratello [Kieran Culkin], che non girava molto, si intratteneva nella mia stanza".