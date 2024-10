Mamma, ho perso l'aereo: Macaulay Culkin ha realmente tagliato un albero danneggiando la proprietà

La famiglia che ha messo a disposizione la propria casa per le riprese di Mamma, ho perso l'aereo ha svelato di aver scoperto un danno in giardino durante la première.

Macaulay Culkin ha realmente tagliato un albero durante le riprese di Mamma ho perso l'aereo, e a rivelarlo sono stati i proprietari della casa dove è stato girato il film.

La commedia natalizia cult degli anni '90 ha infatti causato non pochi problemi a chi ha permesso alla produzione di usare la propria residenza.

Una scena molto realistica con Macaulay Culkin

Nel film Mamma, ho perso l'aereo, si assiste a quello che Kevin MCCallister, il protagonista interpretato da Macaulay Culkin, fa dopo essere rimasto da solo quando la sua famiglia lo "dimentica" a casa e parte senza di lui per le vacanze.

Il ragazzino deve affrontare anche due criminali, oltre a tagliare da solo l'albero per poi poterlo addobbare in casa.

Macaulay e l'albero 'incriminato'

Nel documentario The House From... la famiglia Aberdshein, proprietaria della casa usata per i ciak, ha scoperto a sorpresa che in una scena non erano stati usati gli effetti speciali.

Lauren Aberdshein ha spiegato: "I miei genitori stavano guardando il film durante la premiere e c'è una scena in cui Kevin esce nel giardino sul retro e taglia da solo il proprio albero di Natale, quindi ne taglia uno a metà. I miei genitori sono lì seduti e pensano: 'Wow, hanno fatto un lavoro davvero buono nel girare quella scena. Sembra davvero realistica'. Beh, non era un albero falso".

La donna ha aggiunto: "Sono arrivati a casa, hanno guardato sul retro e hanno notato: 'Oh, hanno realmente tagliato il nostro albero a metà'. Quindi l'albero che vedete nel film che viene tagliato da Kevin è il nostro vero albero".

L'esperienza vissuta durante le riprese

La famiglia ha inoltre dovuto sopportare l'arrivo dei turisti, sempre più numerosi, ritrovandosi alle prese con persone che si avvicinavano alla casa e addirittura entravano in giardino. Lauren ha ricordato: "Tornavamo a casa dopo alcune commissioni e c'era qualche sconosciuto nel vialetto, non cercando di introdursi in casa volontariamente. Erano semplicemente così entusiasti nel vedere la casa di Mamma, ho perso l'aereo e volevano avvicinarsi il più possibile".

La famiglia ha comunque considerato l'esperienza come qualcosa di divertente e positivo, potendo fare persino visita al set che ricreava proprio la loro casa per alcune scene aggiuntive: "Io e miei genitori eravamo stati invitati ad andare a dare uno sguardo. Sembrava di entrare nella nostra casa, ma ovviamente non lo era. Era semplicemente davvero strano in un modo interessante. Quante persone possono dire che hanno camminato attraverso un set che ricreava la propria casa?".