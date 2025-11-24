Mamma, ho perso l'aereo, Macaulay Culkin ricorda di aver cambiato nome: "L'ho fatto per una battuta"

La star del film di Chris Columbus ha ricordato ai propri fan di aver modificato legalmente il proprio nome da un po' di tempo e ha spiegato il motivo.

Ospite di un evento per celebrare il 35° anniversario dall'uscita nelle sale di Mamma, ho perso l'aereo a Long Beach, in California, Macaulay Culkin ha ricordato ai presenti di aver cambiato nome nel 2019.

L'attore aveva indetto un sondaggio sui social tra i propri fan, chiedendo loro di scegliere quale dovesse essere il suo nuovo nome, fornendo diverse opzioni tra le quali scegliere.

Il vero nome di Macaulay Culkin

"Il mio nome è Macaulay Macaulay Culkin Culkin" ha ricordato l'attore. Il sondaggio fu reso noto durante una puntata dello show di Jimmy Fallon nel novembre 2018 e un mese dopo ecco il responso della votazione.

Nato come Macaulay Carson Culkin, l'attore da quel momento si sarebbe chiamato Macaulay Macaulay Culkin Culkin, sostituendo Carson con Macaulay Culkin. Tra le opzioni incluse anche The McRib is Back e Kieran, proprio come il fratello che ha recitato con lui nei due film di Mamma, ho perso l'aereo.

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

"Il voto finale è stato Macaulay Culkin" ha ricordato "Quindi, il mio nome è Macaulay Macaulay Culkin Culkin. Se qualcuno si avvicina a me in aeroporto e dice: 'Scusi, è lei Macaulay Culkin?' posso rispondere: 'Beh, Macaulay Culkin è il mio secondo nomeì'". Per quale motivo l'attore ha deciso di cambiare nome? L'ha spiegato lui stesso: "L'ho fatto per quella battuta e per uno sketch da Jimmy Fallon".

L'anniversario del successo globale di Mamma, ho perso l'aereo

L'evento del weekend in onore di Mamma, ho perso l'aereo includeva la visione del film, un Q&A con Macaulay Culkin e un gioco a quiz per bambini. Il film regalò il successo planetario al giovanissimo protagonista.

Nel film del 1990, Macaulay Culkin ha interpretato il piccolo Kevin McCallister, un bambino che si trova a dover affrontare da solo una coppia di maldestri ladri (Joe Pesci e Daniel Stern) perché dimenticato a casa dalla famiglia in partenza per le vacanze natalizie.

Nel 1992, Chris Columbus diresse il sequel Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, in cui Kevin questa volta si perde all'aeroporto di Chicago e finisce da solo a New York mentre la famiglia vola in Florida. Anche nella Grande Mela si troverà a dover affrontare i due ladri, nel frattempo evasi di prigione.