American Horror Stories, Paris Jackson: "Macaulay Culkin mi ha aiutata con il provino"

Paris Jackson interpreta il ruolo di Maya in American Horror Stories, un'antologia spin-off di American Horror Story. L'attrice ha recentemente rivelato che il suo padrino, Macaulay Culkin, l'ha aiutata a prepararsi al meglio per la sua audizione al fine di ottenere la parte.

Durante un'intervista con E!, la modella 23enne ha raccontato di aver ricevuto un consiglio da Culkin che ha chiaramente dato i suoi frutti: Macaulay le avrebbe detto di "esagerare la recitazione in certi punti" tentando quasi di rendere il tutto il più 'teatrale' possibile.

"Erano molto, molto rigidi riguardo agli accordi di non divulgazione e cose del genere", ha spiegato Paris. "Ma ho pensato: 'Anche Macaulay ha firmato un accordo di riservatezza ed è nella famiglia di American Horror Story. Se posso parlarne con qualcuno è senz'altro lui.'"

Macaulay Culkin in una scena di Saved!

Paris ha ottenuto il ruolo di Maya nello spin-off American Horror Stories in cui le sono stati dedicati due episodi. Macaulay, invece, interpreta Mickey nella decima stagione di American Horror Story. A proposito del loro rapporto Paris Jackson ha rivelato: "Ho inviato a Macaulay Culkin una foto della mia faccia coperta di sangue finto e lui, in risposta, mi ha mandato una foto in cui aveva litri di sangue finto nei suoi capelli. È stato carino."