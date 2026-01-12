Golden Globes 2026: Macaulay Culkin torna dopo 35 anni: "So che è strano vedermi fuori dalle festività"

La star di Mamma, ho perso l'aereo è stato uno dei presentatori della cerimonia di premiazione in scena ieri sera a Los Angeles.

Macaulay Culkin è salito sul palco dei Golden Globes ieri sera e ha ricordato al pubblico che sono passati 35 anni dalla sua ultima partecipazione all'evento. All'epoca, Culkin era stato candidato come miglior attore in un film commedia o musicale per Mamma, ho perso l'aereo.

Ieri sera, Macaulay Culkin ha presentato il premio per la miglior sceneggiatura cinematografica e ha intrattenuto il pubblico ricordando la sua lunga assenza dal palco dei Golden Globes, dopo l'exploit dei primi anni '90.

Macaulay Culkin fuori dalle feste natalizie

"So che è strano vedermi fuori dalla stagione delle feste" ha scherzato Culkin con il pubblico "Sorprendentemente, esisto tutto l'anno". In seguito, la star di Mamma, ho perso l'aereo ha premiato Paul Thomas Anderson.

Primo piano di Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo

Il regista e sceneggiatore ha vinto il premio per il miglior script per Una battaglia dopo l'altra, l'ultimo successo con protagonisti Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio del Toro, e la statuetta gli è stata consegnata proprio da Macaulay Culkin.

I premi di Macaulay Culkin

Nel corso della prima parte della sua carriera, Macaulay Culkin ha ottenuto numerose candidature e premi grazie al personaggio di Kevin McCallister in Mamma, ho perso l'aereo, diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes.

Alla cerimonia dei Golden Globes 1991, Macaulay Culkin perse contro Gérard Depardieu per Green Card - Matrimonio di convenienza ma vinse uno Young Artist Award per la miglior performance in Mamma, ho perso l'aereo. Nel 1992 vinse il premio MTV Movie & TV Awards per il miglior bacio insieme a Anna Chlumsky per Papà, ho trovato un amico.

La star, di recente nel cast della seconda stagione di Fallout, ha annunciato lo scorso 8 gennaio che sarebbe tornato presto sul palco dei Golden Globes tra i presentatori della serata. L'attore ha partecipato all'evento insieme alla compagna Brenda Song, con la quale ha una relazione dal 2017 e con la quale ha due figli, Dakota e Carson.