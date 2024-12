Mamma ho perso l'aereo, Macaulay Culkin: "Durante le prove Joe Pesci mi ha morso un dito per spaventarmi"

Siamo nella stagione di Mamma, ho perso l'aereo e Macaulay Culkin, per l'occasione, ha deciso di partire in tour per gli Stati Uniti con l'evento dal titolo 'A Nostalgic Night With Macaulay Culkin'.

L'evento comprende la proiezione di Mamma, ho perso l'aereo e una Q&A con il pubblico. Ospite del cinema di Rosemont, in Illinois, Culkin ha rivelato che Joe Pesci gli ha realmente morso il dito durante una delle prove.

Una minaccia per i McCallister

"Stava cercando di spaventarmi" ha spiegato Culkin "Disse qualcosa del tipo che voleva essere minaccioso per questo ragazzino". Una delle scene più note è quando Harry (Pesci) minaccia di mordere le dita di Kevin.

Primo piano di Macaulay Culkin

Pesci non finse affatto e morse il dito di Culkin:"Ho una cicatrice. In quel momento, vidi la sua faccia e non avevo mai visto Joe Pesci così spaventato, perché sembrava pensare di aver appena morso un bambino".

Una figura materna per Mac

Tutt'altra situazione con Catherine O'Hara, che interpretava la madre smemorata di Kevin. Macaulay Culkin ha raccontato di essere rimasto in contatto con lei e che quando si ritrovano si chiamano ancora oggi 'mamma' e 'figlio'.

Macaulay Culkin ha ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame e Catherine O'Hara, ospite dell'evento, ha elogiato la performance di Culkin nel film, che ha fatto sembrare la recitazione come 'la cosa più naturale del mondo'. Da quando è diventato padre, Macaulay Culkin ha confessato di aver cambiato il modo in cui guarda il film di Chris Columbus insieme ai suoi figli.