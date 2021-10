Mamma, ho perso l'aereo: Lego svela il set del film (VIDEO)

Il Gruppo LEGO ha annunciato l'uscita del nuovo LEGO Ideas Mamma, ho perso l'aereo, una riproduzione incredibilmente dettagliata di casa McCallister dell'amatissimo film con Macaulay Culkin: un racconto senza tempo che vede le avventure di Kevin, dimenticato a casa da solo durante le feste di Natale, alle prese con i maldestri ladri Harry e Marv.

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

Per la prima volta in versione mattoncini, il set LEGO Ideas Mamma ho perso l'aereo è basato su un progetto presentato sulla piattaforma LEGO Ideas dal 28enne ucraino Alex Storozhuk. Con i suoi impressionanti 3.955 pezzi, questo set è il più grande mai creato da un concept LEGO Ideas.

Il nuovo set è immediatamente riconoscibile, grazie alla grande casa della famiglia McCallister catturata in maniera perfetta e ai ricchi dettagli che raccontano le imprese delle vacanze di Kevin. Non solo l'esterno: il layout interno è fedele al film e comprende il piano terra e il primo piano, la cucina, il seminterrato e la soffitta. Un nuovo meccanismo di apertura apre la casa per un divertimento completo: le pareti si separano al centro per aprirsi lateralmente e rivelare completamente la zona indoor, mentre il tetto si apre anche verso l'alto.

Mamma ho perso l'aereo: una scena del film

Il set LEGO è stato pensato per trascorrere le vacanze a casa con la propria famiglia e offrire un'esperienza di costruzione unica. Suddiviso come fosse un Calendario dell'Avvento con 25 sacchetti di costruzione, è possibile costruire l'iconica casa rispettando la sequenza del film: si inizia con l'incontro con i ladri e il loro furgone per finire con la riunione di Kevin con sua madre, Kate.

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo.

Il designer Alex Storozhuk, a proposito della sua principale fonte di ispirazione, ha dichiarato: "Come ogni bambino degli anni '90, sono cresciuto guardando "Mamma ho perso l'aereo": un film che occupa un posto molto speciale nel mio cuore. Non riesco nemmeno ad immaginare le vacanze senza! Questa pellicola è molto nostalgica e riesce ogni volta a far riaffiorare quei caldi ricordi d'infanzia". Il set LEGO Ideas Mamma, ho perso l'aereo sarà disponibile nei LEGO Store e su LEGO.com dal 1° novembre 2021, mentre dal 1° febbraio 2022 sarà disponibile nei Toys Center al prezzo al prezzo di €249,99.