Mamma, ho perso l'aereo: John Mulaney doveva essere Kevin ma i suoi genitori non gliel'hanno permesso

John Mulaney è quasi stato il protagonista di Mamma, ho perso l'aereo. Nel 1989, quando Mulaney aveva sette anni, John Hughes e Chris Colombus stavano facendo il casting per il film natalizio nella zona di Chicago.

All'epoca, l'attore faceva parte del gruppo di improvvisazione per bambini locale "The Rugrats", dove attirò l'attenzione di qualcuno del reparto casting del film. La produzione si rivolse a lui e ai suoi genitori offrendo loro l'opportunità di fare un provino per il ruolo di protagonista della pellicola.

Riflettendo su questo momento in un recente video di GQ, Mulaney ha raccontato come, alla fine, le cose non siano andate per il verso giusto.

Mamma, ho riperso l'aereo, Donald Trump pretese il cameo per girare nella hall del Plaza Hotel

L'aneddoto raccontato da Mulaney

Macaulay Culkin interpreta Kevin in Mamma, ho perso l'aereo

"Mi è stato offerto di fare un provino per il ruolo di Kevin in Mamma, ho perso l'aereo", ha raccontato. "Mia madre ci ha pensato per un po. Dovevo fare il richiamo del vaccino e ha aspettato che fossimo dal pediatra e poi mi ha detto: 'Io e tuo padre abbiamo parlato e non ti lasceremo fare il provino per quel film', e poi ho fatto il richiamo".

Molti si lascerebbero alle spalle questo ricordo, ma sembra che Mulaney se lo sia portato dietro per molto tempo, insieme al senso di un'occasione mancata. "Penso che fosse come se... Forse se mettiamo insieme le due cose negative, si neutralizzeranno a vicenda", ha detto Mulaney a proposito della tattica dell'iniezione di richiamo dei suoi genitori. "Ma io ricordo entrambe le cose e non mi piacciono".

The Bear 2: John Mulaney nel sesto episodio

Nonostante Mulaney abbia perso la possibilità di diventare un attore famoso, ritiene che la parte sia stata affidata al migliore. "Voglio dire per la cronaca che non c'è interpretazione migliore negli anni '90 di quella di Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo, e che meritava una nomination all'Oscar e un Oscar per quel ruolo", ha detto Mulaney.

Prossimamente John Mulaney, Jared Leto e Lupita Nyong'o saranno i protagonisti di Lunik Heist della Searchlight Pictures, film basato su una storia vera di una rapina dell'era della Guerra Fredda. Il film è scritto e diretto dal candidato all'Oscar Kemp Powers, co-regista di Spider-Man: Across the Spider-Verse e sceneggiatore di Una notte a Miami.