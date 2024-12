Mamma, ho perso l'aereo, i McCallister si riuniscono dopo trent'anni: le foto

Parte del cast del cult natalizio del 1990 ha incontrato i fan ad un evento nel New Jersey.

Le festività natalizie sono il periodo dell'anno in cui si concentrano maggiormente i rewatch e Mamma, ho perso l'aereo è sicuramente il cult per eccellenza delle visioni in famiglia da oltre trent'anni. I McCallister nella realtà erano però divisi da anni.

Due giorni fa, alcuni membri del cast e in particolare i fratelli e i cugini sullo schermo di Kevin (Macaulay Culkin) si sono ritrovati a distanza di più di trent'anni ad un evento organizzato da un negozio del New Jersey.

Di nuovo in famiglia

Al Pandora's Box Toys & Collectibles di Lafayette hanno posato per le foto con i fan Devin Ratray (Buzz McCallister), Kristin Minter (Heather McCallister), Michael Maronna (Jeff McCallister), Angela Goethals (Linnie McCallister) e Jed Cohen (Rod).

Nel 2021, Ratray aveva anticipato una possibile reunion, affermando di aver cercato di mantenere il contatto con Jed Cohen, Diana Rein (Sondra McCallister), Terrie Snell (Leslie McCallister), Angela Goethals e Hillary Wolf (Megan McCallister).

L'eredità

In passato, Devin Ratray aveva confessato di essere grato al film:"È diventato un'eredità e ha influenzato le famiglie per più di una generazione. I genitori lo mostrano ai figli, i figli ai nipoti, ed è qualcosa di cui ho fatto parte".

Mamma ho perso l'aereo: Kieran Culkin non sapeva di cosa parlasse il film

Ratray conclude:"Non so cosa significhi vivere senza Mamma, ho perso l'aereo, dato che avevo appena compiuto 13 anni. Ho capito che questo film è più grande di me. È più grande dell'ego di qualsiasi attore. È diventato parte di un'impronta indelebile nelle famiglie, nella loro coscienza".