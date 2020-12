Mamma ho perso l'aereo: il dettaglio che spiega perché Kevin viene lasciato a casa

Mamma, ho perso l'aereo è uno dei classici natalizi per eccellenza. Il film diretto da Chris Columbus, indubbiamente, nasconde più di un segreto, l'ultimo dei quali è stato scovato da un utente su Twitter, che ha trovato la risposta al perché i McCallister non si siano accorti dell'assenza di Kevin. Semplice! Perché il biglietto aereo di Kevin è finito per sbaglio tra i rifiuti durante la cena della sera precedente.

Ammettetelo, anche voi vi siete chiesti per quale arcana ragione la famiglia McCallister si sia accorta dell'assenza di Kevin soltanto ore dopo essersi imbarcata sul volo che da Chicago l'avrebbe condotta a Parigi. Ovviamente, anche voi avete visto Mamma, ho perso l'aereo innumerevoli volte e sapete che il figlio dei vicini dei McCallister è stato incluso nella conta. Questa è la ragione principale per cui i McCallister non si sono accorti subito dell'errore. Però, c'è qualcosa in più su cui ha indagato un utente su Twitter.

Come riporta Cosmopolitan, secondo questo utente, la ragione principale del misunderstanding è da individuare nel fatto che, durante la cena a base di pizza della sera precedente, il biglietto aereo di Kevin sia finito erroneamente tra i rifiuti. In questo senso, quindi, risulta essere un po' più credibile che i genitori di McCallister non si siano accorti dell'assenza del figlio, vista la piena coincidenza nel numero dei biglietti aerei e delle persone presenti. Comunque siano andate le cose, tutto è finito per il verso giusto. E voi, siete pronti all'ennesimo rewatch natalizio di Mamma, ho perso l'aereo?