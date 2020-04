Maltese - Il romanzo del commissario: trama dell'ultima puntata, stasera su Rai2 in replica

Ritorna stasera su Rai2 in replica, alle 21:20, Maltese - Il romanzo del commissario, la serie tv con Kim Rossi Stuart: trama della quarta e ultima puntata.

Torna stasera su Rai2, in replica, alle 21:20, Maltese - Il romanzo del commissario che, con l'ultima puntata, riporta il pubblico ancora una volta nella serie tv diretta da Gianluca Maria Tavarelli, con protagonista Kim Rossi Stuart.

La trama del quarto episodio mostra un commissario Maltese braccato dalla mafia. Le indagini lo hanno condotto fino a un punto mai raggiunto prima dell'organizzazione criminale: ha scoperto il patto che lega la mafia direttamente al potere locale. Proprio in virtù delle troppe cose che sa, Maltese ormai è un nemico troppo potente che va eliminato. Nel mirino finiscono anche le persone che gli sono vicine. Il commissario sa che non gli resta molto tempo e vuole impiegarlo tutto per ricostruire il quadro di omicidi e traffici illegali. Chi c'è dietro tutti gli eventi che hanno sconvolto la città? La soluzione sembra a portata di meno ma il tempo a sua disposizione è sempre meno.

Ultima avventura per il protagonista Kim Rossi Stuart, affiancato come sempre da Rike Schimid, Francesco Scianna, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Paolo Ricca, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Rosario Terranova, Claudio Castrogiovanni, Francesco Colella, Pippo Pattavina, Filippo Luna, Alessandro Schiavo, Cloe Romagnoli e con la partecipazione di Michela Cescon, di Eros Pagni e di Valeria Solarino. Maltese - Il romanzo del Commissario è una coproduzione Rai Fiction - Palomar con Maze Pictures - Zdf Enterprises e Dramedy Productions.