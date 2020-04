Maltese - Il romanzo del commissario: trama della terza puntata, stasera su Rai2 in replica

Ritorna stasera su Rai2 in replica, alle 21:20, Maltese - Il romanzo del commissario, la serie tv con Kim Rossi Stuart: trama della terza puntata.

Torna stasera su Rai2, in replica, alle 21:20, Maltese - Il romanzo del commissario che, con la terza puntata, riporta il pubblico ancora una volta nella serie tv diretta da Gianluca Maria Tavarelli, con protagonista Kim Rossi Stuart.

La trama del terzo episodio anticipa che il commissario Dario Maltese arriva a mettere insieme i fili del disegno criminale che il collega Gianni Peralta aveva ricostruito ai vertici del potere cittadino, e non solo. Nella terza puntata, un momento cruciale per il protagonista di "Maltese. Maltese arriva a sfiorare l'enorme affare nel quale il denaro proveniente dal traffico di eroina viene riciclato a beneficio del potere locale e governativo. Ma proprio nel momento in cui sembra essere vicino alla verità sull'omicidio del suo amico, un drammatico evento muta il corso dell'indagine.

Un bel cast affianca il protagonista Kim Rossi Stuart: Rike Schimid, Francesco Scianna, Antonio Milo, Enrico Lo Verso, Paolo Ricca, Marco Leonardi, Roberto Nobile, Rosario Terranova, Claudio Castrogiovanni, Francesco Colella, Pippo Pattavina, Filippo Luna, Alessandro Schiavo, Cloe Romagnoli e con la partecipazione di Michela Cescon, di Eros Pagni e di Valeria Solarino. Maltese - Il romanzo del Commissario è una coproduzione Rai Fiction - Palomar con Maze Pictures - Zdf Enterprises e Dramedy Productions.