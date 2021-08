Malignant: lo spot che ti porta nella casa del nuovo film horror di James Wan (VIDEO)

Quando manca un mese all'uscita di Malignant, un nuovo spot televisivo permette ai fan di James Wan di entrare nella casa al centro del nuovo film horror del regista, in uscita il 2 settembre nelle sale italiane.

A distanza di tre anni dal suo ultimo lavoro dietro la macchina da presa, Aquaman, James Wan è pronto per tornare al cinema. Il regista malese naturalizzato australiano è noto e amato soprattutto per aver creato e diretto numerosi film horror ed aver così inaugurato saghe di grande successo, come quelle di Saw, Insidious e The Conjuring. Il suo ultimo lavoro, Malignant, permetterà ai suoi fan più fedeli di riassaporare le atmosfere lugubri che per anni hanno contraddistinto i lavori di Wan. Nelle ultime ore, inoltre, un filmato di 30 secondi apparso online ci ricorda quanto il regista sia veramente un maestro del genere.

Si tratta di un video che conduce il pubblico all'interno della casa di Malignant. Nel film, la protagonista Madison (Annabelle Wallis) è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti rappresentano delle terrificanti realtà. Il cast comprende anche Maddie Hasson, Mckenna Grace, Jake Abel, George Young, Ingrid Bisu, Michole Briana White e Jacqueline McKenzie.

James Wan ha diretto il film da una sceneggiatura di Akela Cooper (M3GAN, The Nun 2), tratta da una storia di James Wan e Cooper. Il film è prodotto da Wan e Michael Clear, con Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han come produttori esecutivi. Per quanto riguarda il dietro le quinte di Malignant, Wan è tornato a collaborare con il direttore della fotografia Don Burgess e il montatore Kirk Morri (Aquaman, The Conjuring 2 Il Caso Enfield), la scenografa Desma Murphy (art director di Aquaman, Fast & Furious 7), e la costumista Lisa Norcia (Insidious: L'ultima chiave). La musica è di Joseph Bishara che ha composto, tra le altre, la colonna sonora per tutti e sette i film dell'Universo The Conjuring.