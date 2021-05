Malena: Monica Bellucci sulle scene di nudo con il ragazzino: "Una situazione non facile"

Durante un'intervista del 2000 Monica Bellucci ha parlato di Malena, di Giuseppe Tornatore e delle scene hot girate con Giuseppe Sulfaro, il ragazzino del film che, essendo nato nel 1984, durante le riprese delle pellicola aveva soltanto sedici anni.

Monica Bellucci in una scena del film Malèna

La Bellucci, durante l'intervista del 2000 rilasciata da Entrevistas de Cine, ha dichiarato: "Abbiamo discusso tantissimo con Giuseppe a proposito delle scene con il ragazzino, era molto importante parlarne. Per questo ragazzino questa era la sua prima esperienza cinematografica per cui anche lui si è ritrovato davanti ad una situazione non facile."

Malena: Monica Bellucci "fu la prima donna nuda che ho visto", raccontò il protagonista

"In ogni caso ci siamo aiutati a vicenda, io sono riuscita a superare le mie timidezze e lui è riuscito a superare le sue. Tornatore ci è stato vicino in un modo particolare perché è un regista molto preciso, che ama gli attori e che li segue da vicino". Ha concluso Monica.

Monica Bellucci è la desideratissima Malèna nel film di Giuseppe Tornatore.

Giuseppe Sulfaro è principalmente noto per il suo ruolo da protagonista nel film di Tornatore, al fianco della Bellucci, che gli è valso la vittoria di alcuni premi, tra cui il Globo d'oro come miglior attore esordiente. Il film ha una valutazione del 54% su Rotten Tomatoes, sulla base delle recensioni di 78 critici, con una media di 5,6 / 10. Il "consenso critico" del sito web recita: "Malèna finisce per trasformare in un oggetto il personaggio di Monica Bellucci. Inoltre, l'investimento emotivo del ragazzo con Malena non è mai convincente, poiché non sembra mai un personaggio tridimensionale."