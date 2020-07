Malena: Monica Bellucci "fu la prima donna nuda che ho visto", raccontò il protagonista

Il protagonista di Malena ha dichiarato in un'intervista, rilasciata in lingua inglese per una celebre rivista cinematografica americana, di non aver mai visto, prima di Monica Bellucci, una donna nuda dal vivo; fu il film di Tornatore a cambiare per sempre questo aspetto della sua vita.

Monica Bellucci è Malèna nel film di Tornatore

Sebbene Renato abbia 12 anni nel film, Giuseppe Sulfaro aveva 15 anni quando il film era in produzione; nonostante questo l'attore era veramente nudo nella scena di sesso tra Renato e Lupeta, la prostituta che gli aveva fatto conoscere suo padre, e non è stata usata nessuna controfigura.

Monica Bellucci è l'attrice che si è spogliata più volte nella sua carriera

Altamente censurato in paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito, la versione italiana non tagliata è di 108 minuti, mentre la versione per il Regno Unito e gli Stati Uniti è ridotta a 92. I produttori scelsero di tagliare, per i mercati esteri, più del 16% del minutaggio totale del film.

Monica Bellucci è la desideratissima Malèna nel film di Giuseppe Tornatore.

A proposito di quel periodo della sua vita, di Monica Bellucci e di Malena, Sulfaro ha dichiarato: "È stato l'anno migliore di sempre per me, sono stato lontano da casa per più di dieci mesi, ero con mio padre a causa della mia età, non sono andato a scuola ma mi sono tenuto in contatto con i miei insegnanti. Le riprese sono iniziate a settembre, ero il più giovane e il più viziato, ho avuto l'onore di lavorare con Monica. Mio padre era molto duro con me ma talvolta chiudeva un occhio e mi lasciava fare ciò che mi piaceva."