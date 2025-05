Taormina Film Festival: tutte le novità della prossima edizione presentata a Cannes

Durante il Festival di Cannes in corso in questi giorni, è stata presentata l'edizione numero 71 del Taormina Film Festival, in programma dal 10 al 14 giugno e diretta da Tiziana Rocca.

Anche quest'anno la cornice sarà il suggestivo Teatro Antico di Taormina che celebrerà il mondo del cinema con proiezioni, incontri, e tanti ospiti nazionali e internazionali.

Martin Scorsese ospite del Taormina Film Festival 2025

Il più atteso di questa nuova edizione è senza dubbio Martin Scorsese, che sarà per la prima volta al festival e riceverà il Premio alla Carriera, oltre all'omaggio della proiezione di Taxi Driver.

Primo piano di Martin Scorsese

Madrina dell'evento sarà Valeria Solarino mentre la giuria internazionale sarà composto da Da'Vine Joy Randolph, Rupert Everett, Sandy Powell, Steven Gaydos, Ilenia Pastorelli e Alessandra Mastronardi. Film d'apertura Fuori Concorso sarà Ballerina, spin-off della saga di John Wick con protagonista Ana de Armas e la partecipazione di Norman Reedus.

Il primo titolo in Concorso sarà Warfare - Tempo di guerra di Alex Garland e Ray Mendoza, in uscita con I Wonder Pictures il 21 agosto. Nella sezione Fuori Concorso presente anche Come fratelli di Antonio Padovan, con Francesco Centorame, in uscita il 26 giugno con 01 Distribution.

Le tre sezioni del Taormina Film Festival

Sono tre le categorie che sono state istituite per questa edizione: il Concorso Internazionale Lungometraggi, Fuori Concorso ed Eventi Speciali. Il manifesto celebra il 25° anniversario del film Malèna di Giuseppe Tornatore.

Monica Bellucci in una scena di Malèna

Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo, ha dichiarato:"Siamo orgogliosi di presentare una nuova edizione del Taormina Film Festival, uno degli appuntamenti culturali più prestigiosi non solo della Sicilia, ma dell'intero panorama cinematografico internazionale. Questo Festival è un ponte tra la nostra identità e il mondo, una vetrina d'eccellenza che celebra il cinema nella sua dimensione artistica, sociale e spettacolare. Con il Teatro Antico come cornice unica e con una giuria straordinaria, quest'anno rafforziamo il legame tra cultura, territorio e turismo, dimostrando ancora una volta quanto la Sicilia sia terra di bellezza, creatività e visione. Il Taormina Film Festival non è solo un evento, è un simbolo: di rinascita, di orgoglio, di talento".

Sergio Bonomo, Commissario straordinario della Fondazione Taormina Arte Sicilia, ha dichiarato:"Il Festival del Cinema di Taormina si veste di nuova luce per la 71^ edizione, sotto la sapiente e competente guida di Tiziana Rocca, già apprezzata, per aver diretto con successo agli inizi degli anni 2000 la prestigiosa kermesse. Torna il Concorso cinematografico, gli eventi collaterali, il campus giovani, convegni, incontri, tanti prestigiosi ospiti, insomma il Taormina Film Festival vuole spiccare il salto verso l'alto, ruolo che compete ad un evento che - secondo in Italia per storia - ha le carte in regola per tornare nell'Olimpo internazionale dei festival cinematografici. Ringrazio in particolare l'on. Elvira Amata, Assessore per il Turismo, lo Sport e lo Spettacolo della Regione Siciliana, per il sostegno e la convinta collaborazione, finalizzata allo sviluppo del festival e della cinematografia in Sicilia".