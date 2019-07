Maleficent 2, nel trailer del film Disney Angelina Jolie è sempre più Malefica

Maleficent 2 si svela nel full trailer ufficiale che vede il ritorno di Angelina Jolie nei panni della strega Malefica e di Elle Fanning in quelli di Aurora. Come sappiamo dalla trama ufficiale diffusa da Disney, Aurora e Malefica dovranno unire le forze questa volta per fronteggiare nuovi nemici e provare a salvare la brughiera. I problemi nasceranno sui metodi da utilizzare per provare a unire i regni e naturalmente sulle nozze della principessa con il Principe Filippo: Aurora vorrebbe sposare il suo amato, oltre ad avere un approccio molto più "soft", soprattutto nei riguardi della nuova arrivata, la regina Ingrith di Michelle Pfeiffer, il vero villain del nuovo capitolo, mentre Malefica, percependo come molto più vicino e reale il nuovo grande nemico da fronteggiare, farà di tutto per prendere le redini della situazione, naturalmente con sistemi esplosivi e molto meno diplomatici.

Maleficent: Signora del Male tornerà a raccontare le gesta della perfida Malefica (Angelina Jolie), strega de La bella addormentata nel bosco, e della dolce Aurora che, nella prima avventura, aveva conquistato il cuore del Principe Filippo e si era risvegliata dal crudele incantesimo. La trama del sequel rivela che la nuova avventura fantasy comincerà diversi anni dopo Maleficent, e continuerà a esplorare il complesso rapporto tra la fata con le corna e la futura Regina, costrette a formare una nuova alleanza e affrontare nuovi avversari per proteggere la Brughiera e le magiche creature che la abitano.

Nel cast di Maleficent: Signora del male troviamo anche Michelle Pfeiffer nel ruolo della Regina Ingrith, Chiwetel Ejiofor, Robert Lindsay, Ed Skrein e Harris Dickinson nella parte del principe Filippo. La regia del progetto è stata affidata a Joachim Rønning. Il film vede inoltre il ritorno di Sam Riley nel ruolo di Fosco, Imelda Staunton in quello della fatina Giuggiola, Juno Temple che sarà la fatina Verdelia e la candidata all'Oscar Lesley Manville nei panni della fatina Fiorina.

Il sequel live-action targato Disney arriverà nelle sale americane il 18 ottobre 2019.