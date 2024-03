Malcolm, Frankie Muniz sul revival: 'Non siamo mai stati così vicini dal realizzarlo'

Da tempo i componenti del cast di Malcolm sognano di realizzare un revival, con Bryan Cranston sempre in prima linea riguardo l'idea, che adesso viene ribattuta da Frankie Muniz, ovvero il protagonista dello show.

In una recente intervista, infatti, Muniz ha rivelato che lui e tutto il cast non sono mai stati così vicini nel trasformare in realtà il revival.

A Muniz era già stato chiesto di rispondere ai precedenti commenti che indicavano che il revival di Malcolm stesse facendo dei passi avanti: "So che Bryan Cranston è molto interessato all'idea e sta scrivendo la sceneggiatura e spargendo la voce in giro", aveva dichiarato Muniz nel 2022. "Quindi, potrebbe esserci qualcosa. Sarei pronto al 100%".

Malcolm: una foto del cast della serie

Nelle sue ultime dichiarazioni sul revival di Malcolm, Muniz non ha confermato il via libera alla produzione, ma ha dato ai fan la piccola speranza che la possibilità che accada non è mai stata così concreta:

"Senza svelare troppo perché non c'è nulla di confermato, ma è quanto di più vicino alla realtà ci sia mai stato", ha rivelato Muniz. "Se deve accadere, accadrà presto, ma lo diciamo anche da otto anni".

Bryan Cranston sta scrivendo il revival

Bryan Cranston è stato probabilmente il più entusiasta nel realizzare questo revival di Malcolm: il creatore dello show Linwood Boomer ha confermato che Cranston sta scrivendo una sceneggiatura. L'anno scorso, l'attore aveva condiviso un po' della storia che stava preparando, che avrebbe ritrovato la famiglia Wilkerson - il padre Hal (Cranston), la madre Lois (Jane Kaczmarek) e i figli Francis (Chris Masterson), Reese (Justin Berfield), Malcolm (Muniz) e Dewey (Erik Per Sullivan) - in un momento in cui i ragazzi sono ormai cresciuti.

Frankie Muniz, la star di Malcolm svela perché non ha più parlato con l'ex Hilary Duff

"Avevo prima proposto l'idea di un film reunion", aveva rivelato Cranston in un video di GQ del 2023. "Il creatore dello show, Linwood Boomer è favorevole. Se ci imbattiamo in un'idea che tutti noi riteniamo davvero valida - anche perché alcun interesse a tenermi occupato o a prendere uno stipendio - voglio fare qualcosa che sia davvero brillante. Vorrei rivedere queste persone 20 anni dopo. Tutti i ragazzi hanno ormai almeno trent'anni. Sono tutti uomini adulti, sposati, con figli... È una situazione straordinaria per me. In effetti, un paio di loro hanno quasi l'età che avevo io quando interpretavo il padre di quei ragazzi".