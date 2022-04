Makoto Shinkai: il teaser del nuovo misterioso anime del regista di Your Name, Suzume no Tojimari

Makoto Shinkai torna con un nuovo misterioso anime in uscita a fine anno, ecco il teaser di teaser di Suzume no Tojimari.

Dopo l'exploit di Your Name, l'animatore e regista giapponese Makoto Shinkai ha svelato il teaser trailer del suo nuovo misterioso lungometraggio, una pellicola a tema apocalittico intitolata Suzume no Tojimari (Suzume Locking Up the Doors in inglese), in uscita entro la fine dell'anno nelle sale giapponesi.

Da quanto sappiamo finora, l'anime ruota attorno a un'adolescente di nome Suzume, la cui esistenza ordinaria nella tranquilla cittadina di Kyushu viene improvvisamente sconvolta quando si imbatte in un'unica porta in piedi tra le rovine di una sorgente termale abbandonata. Incuriosita, apre la porta scoprendo porte simili che spuntano in tutto il Giappone e feriscono chiunque tenti di aprirle. Con l'aiuto di un giovane che stava già cercando una di queste porte, toccherà a Suzume chiudere questi portali.

Makoto Shinkai: il prossimo film del regista di Your Name è una storia post-apocalittica

In una dichiarazione fornita a io9, Makoto Shinkai ha affermato che la storia del film avrebbe parlato di chiusure e si augurava che gli spettatori avrebbero lasciato il film pensando a "come chiudere le molte porte che abbiamo lasciato aperte. Ho conferito questa responsabilità a Suzume mentre viaggia attraverso il Giappone chiudendo varie porte".