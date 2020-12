Makoto Shinkai: il prossimo film del regista di Your Name è una storia post-apocalittica

Il regista Makoto Shinkai, autore di Your Name, ha svelato i primi dettagli del suo prossimo film che affronterà una storia post-apocalittica.

Makoto Shinkai, regista di Your Name e Weathering With You, ha rivelato i primi dettagli del suo prossimo film che sarà un racconto post-apocalittico.

Il filmmaker ha condiviso le anticipazioni in occasioni di un'intervista rilasciata a TV Asahi in cui ha ammesso che la recente pandemia ha influenzato il progetto.

Intervenendo ai microfoni dell'emittente, Makoto Shinkai ha dichiarato: "Si tratta di una storia in cui accade qualcosa di importante su cui il potere delle persone non ha alcun effetto. Realizzando questo film voglio che una parte delle persone pensi 'Riusciremo in qualche modo ad andare avanti, non è vero?'".

Il regista ha aggiunto: "Il coronavirus è un disastro di enorme portata, ma nel corso dei decenni delle nostre vite vivremo, penso, molte forme di disastri. Molte cose nella società arriveranno a una drammatica fine, o saranno cambiate in modo importante, ma anche dopo tutto quello le persone continueranno a trovare un modo per sopravvivere".

Shinkai ha iniziato a scrivere la sceneggiatura quando il Giappone ha proclamato lo stato di emergenza a causa della pandemia e l'atmosfera vissuta nella realtà ha influenzato ciò che ha scritto: "Voglio realizzare un film che mostra ciò che dobbiamo affrontare dopo la fine del mondo".