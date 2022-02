Màkari 2: la trama della prima puntata, stasera su Rai1

Appuntamento con Màkari 2, da stasera su Rai1 alle 21:15, la nuova stagione della fortunata fiction con Claudio Gioè ed Ester Pantano ambientata in Sicilia.

Tratta dalle opere di Gaetano Savatteri, la seconda stagione farà compagnia al pubblico per 3 prime serate.

Màkari 2: Claudio Gioè ed Ester Pantano in una scena

Cosa succederà nella prima puntata? Come ci informa la trama, Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza. Ma c'è la possibilità di ritrovarsi! Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare l'occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e "marcare il territorio".

Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni. Saverio capisce subito che il movente del delitto ha a che fare con il responso che avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande mistero della Valle: dove si trovano i resti del Teatro Antico di Agrigento? Mistero dal quale adesso dipendono interessi enormi.

Saverio si troverà a dover dipanare la matassa intricata dell'omicidio, ma anche la trama delle passioni e delle tensioni dei personaggi che vi ruotano attorno. E alla fine una meravigliosa novità: a causa di un nuovo progetto, carico di speranze e ideali, Suleima potrà tornare definitivamente in Sicilia! Ma c'è qualcosa che non può che rovinare la festa al nostro scrittore...

Màkari 2, Michele Soavi, Claudio Gioè ed Ester Pantano raccontano le peculiarità della seconda stagione

Le anticipazioni della seconda stagione

Màkari 2: Claudio Gioè e Domenico Centamore nella seconda stagione

Avevamo lasciato Saverio Lamanna deciso a cullarsi nei sogni di gloria letteraria sotto il sole di Màkari, accanto al fido Piccionello, e in attesa di ricongiungersi all'amata Suleima, volata a Milano per realizzare i propri sogni. Cosa potrebbe andare storto? Più o meno tutto. Nella seconda stagione di Màkari è trascorso un anno. Il proposito di Saverio di affermarsi come romanziere è ancora al palo, al punto che il suo editore si sta preparando a dargli il benservito. Non bastasse il fosco quadro professionale, la lontananza da Suleima pesa ogni giorno di più sul loro rapporto. Una buona notizia ci sarebbe: grazie a un importante progetto carico di speranze e di ideali - La Città del Sole - Suleima torna a Màkari in pianta stabile. Ma Saverio capisce subito che rallegrarsi è prematuro perché la sua ragazza non è più la studentessa che ha incontrato l'estate precedente. È cresciuta, ha una carriera avviata e arriva in Sicilia accompagnata dal fascinoso, carismatico e ricchissimo capo, Teodoro Bettini, di cui Saverio è gelosissimo. Lamanna dovrà lottare non poco per non perderla e soprattutto per non cadere nei suoi soliti maledetti errori. E vivrà questa nuova stagione del suo amore alle prese con tre nuove indagini che risolverà, insieme a Piccionello, col suo personale piglio da detective per caso, magari un po' strampalato e picaresco, ma straordinariamente acuto e tenace.