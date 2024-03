Màkari 3, la terza puntata stasera su Rai 1: la trama e il cast

Màkari 3, la nuova stagione della serie con Claudio Gioè ed Ester Pantano, veleggia verso la terza puntata, che sarà anche la penultima per questo ciclo di episodi. Stasera su Rai 1 alle 21:25 andrà in onda la nuova avventura di Saverio Lamanna, che anche in questa stagione è riuscito ad attirare a sé i favori del pubblico.

La trama della puntata in onda domenica 3 marzo

Màkari 3: Antonella Attili è Marilù, grande protagonista della terza puntata

È Nino Ardente, un amico ed ex fidanzato di Marilù l'uomo che viene ucciso all'inizio della terza puntata, in onda in questa domenica 3 marzo, dal titolo Tutti i libri del mondo, dal titolo del racconto di Gaetano Savatteri contenuto nell'antologia Cinquanta in blu.

Era un brillante editore ma, caduto in disgrazia, campa come venditore ambulante di libri usati. Quando una mattina va a fargli visita, Marilù scopre, scioccata, che Nino è stato ucciso, ma con stupore ancora più grande apprende di essere la principale sospettata del delitto.

In preda al panico, la donna chiede aiuto a Saverio e a Piccionello che avviano così la loro indagine privata. Per scagionare l'amica dovranno scavare a fondo nei rapporti familiari dell'uomo e soprattutto nel fallimento della sua attività come editore, ancora poco chiaro.

Saverio non potrà nemmeno trovare conforto tra le braccia di Suleima, e non solo perchè Michela e Giulio stanno mettendo seriamente alla prova la loro relazione. A Màkari infatti arrivano i genitori di Suleima, non proprio felicissimi della convivenza tra la loro figlia e il Lamanna.

Il cast

Màkari 3, una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca vede nel cast Claudio Gioè, Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Eugenio Franceschini, Tuccio Musumeci, Eurydice El-Etr. Nella terza puntata c'è anche Ninni Bruschetta nei panni di Alfonso, il vulcanico padre di Suleima.

Màkari 3: le novità della terza stagione raccontate da Claudio Gioè

Quante puntate e quando andranno in onda

La terza stagone di Màkari è composta da quattro puntate, in onda su Rai 1 per quattro domeniche di fila. In onda domenica 18 febbraio il caso di omicidio con al centro la terribile faida fra due ex fidanzate di Saverio (ne "Il fatto viene dopo"); domenica 25 febbraio un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina ("La città perfetta"); domenica 3 marzo un antico amore di Marilù che viene ucciso nel corso di un festival letterario ("Tutti i libri del mondo"); domenica 10 marzo un presunto incidente all'interno di un bellissimo centro termale ("La segreta alchimia").

Una volta trasmesse su Rai 1, tutte le puntate saranno disponibili per la visione in streaming su RaiPlay.