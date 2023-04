Maïwenn, la regista e attrice francese, è stata accusata da un giornalista di aggressione

Maïwenn, una delle star del cinema francese, sembra sia stata denunciata per una presunta aggressione ai danni di un giornalista, incidente avvenuto alla fine di febbraio.

L'attrice e regista Maiwenn è stata denunciata per aggressione. A rivolgersi alle autorità è stato Edwy Plenel, il direttore del magazine Mediapart, che sostiene di essere stato aggredito alla fine di febbraio mentre cenava in un ristorante di Parigi.

Nella denuncia presentata alla polizia nella giornata di oggi, il giornalista sostiene che Maïwenn si sia avvicinata al suo tavolo senza motivo, gli abbia tirato i capelli e abbia quindi iniziato a schiaffeggiarlo prima di andarsene. Planel sostiene di essere ancora traumatizzato da quanto accaduto.

Per ora la regista non ha commentato le notizie apparse online a distanza di pochi giorni dall'annuncio che il suo nuovo film, Jeanne du Barry con star Johnny Depp, darà il via all'edizione 2023 del Festival di Cannes.

Maïwenn è regista e protagonista del progetto con la parte dell'amante del sovrano, Jeanne du Barry.

Al centro della trama di Jeanne du Barry c'è la giovane Jeanne (Maïwenn), una donna di umili origini che usa la sua intelligenza e fascino per compiere una scalata sociale, attirando l'attenzione di Re Luigi XV, il personaggio affidato a Johnny Depp, che, inconsapevole del fatto che fosse una cortigiana, si è innamorato follemente di lei. Jeanne, andando contro ogni regola, è andata a vivere a Versailles, dove il suo arrivo ha scandalizzato la corte.