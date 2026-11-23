Ci sono storie che non possono essere dimenticate e testimonianze che hanno bisogno di essere ascoltate. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, Mediaset Infinity e La5 portano in prima serata Mai più - Donne oltre la violenza, un docufilm che sceglie di raccontare la violenza di genere attraverso le esperienze di quattro donne.

Beatrice Fraschini, Lavinia Limido, Antonietta Gargiulo ed Elisa Bravi sono le protagoniste di un racconto che attraversa vicende drammatiche, ma che vuole soprattutto dare spazio alla forza delle testimonianze, alla consapevolezza e alla possibilità di trasformare il dolore in un messaggio di prevenzione.

Prodotto da Infinity LAB in collaborazione con La5, il documentario sarà trasmesso il 25 novembre 2026 in prima serata su La5 e sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini, il progetto ha esordito a settembre in una vetrina importante come quella del Festival di Venezia.

Mai più - Donne oltre la violenza: le quattro storie al centro del docufilm

Il documentario sceglie di mettere al centro le esperienze dirette di quattro donne, riunendo per la prima volta le loro storie in un unico racconto. La narrazione alterna momenti in studio, ricostruzioni e testimonianze, con l'obiettivo di restituire la complessità delle vicende e mostrare cosa può esserci oltre la violenza subita.

Le protagoniste hanno attraversato episodi di sequestro, aggressioni e femminicidio, ma il docufilm non si limita a ricostruire quanto accaduto: dà spazio anche ai percorsi di chi è sopravvissuta e a chi oggi porta avanti la testimonianza di una donna che non c'è più.

Beatrice Fraschini, la fuga dall'ex compagno

Nel 2023 Beatrice Fraschini riesce a salvarsi da una situazione di violenza e sequestro a Milano lanciandosi nel vuoto dall'appartamento in cui era trattenuta dall'ex compagno. Una fuga drammatica che le permette di sottrarsi a un pericolo estremo.

La sua testimonianza richiama l'attenzione sui comportamenti di controllo e sui segnali che possono precedere episodi di violenza, spesso difficili da riconoscere o sottovalutati all'interno di una relazione.

Lavinia Limido, sopravvissuta a una violenta aggressione

Nel 2024 Lavinia Limido viene aggredita gravemente a Varese dall'ex marito. Durante l'aggressione interviene il padre, Fabio Limido, che viene ucciso nel tentativo di difenderla. Lavinia sopravvive alle ferite riportate e sceglie di raccontare pubblicamente la propria esperienza. La sua storia racconta anche le conseguenze della violenza sulle persone vicine alle vittime e il valore della testimonianza come strumento di sensibilizzazione.

Antonietta Gargiulo, la vita dopo la tragedia

La vicenda di Antonietta Gargiulo risale al 2018. La donna sopravvive al tentato omicidio da parte del marito, Luigi Capasso, che dopo averla aggredita uccide le loro due figlie. La sua è una testimonianza diversa dalle altre, perchè racconta anche il difficile percorso affrontato dopo una tragedia che ha segnato profondamente la sua vita. Nel docufilm la sua storia contribuisce a mostrare cosa significhi provare a ricostruire la propria esistenza dopo un'esperienza traumatica.

Elisa Bravi, una testimonianza portata avanti dalla famiglia

Nella foto Gianluca Bravi, il padre di Elisa Bravi

Elisa Bravi è stata uccisa a Ravenna nel 2019 dal marito. A raccontare la sua storia nel documentario sono oggi i genitori, che hanno scelto di mantenere viva la sua memoria e di trasformare il ricordo in un impegno concreto contro la violenza di genere. La loro testimonianza prosegue anche attraverso iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, con l'obiettivo di parlare alle nuove generazioni di prevenzione e riconoscimento dei comportamenti violenti.

Mai più, il progetto di Infinity LAB contro la violenza di genere

Con questo documentario Infinity LAB prosegue il proprio percorso dedicato alla scoperta e alla valorizzazione di filmmaker e case di produzione indipendenti. Nato nel 2019 come laboratorio permanente di Mediaset Infinity, ha dato spazio a progetti come Fango, Effetto Domino e Green Storytellers.

Mai più - Donne oltre la violenza si inserisce in questo percorso con una produzione che utilizza il linguaggio audiovisivo per affrontare una questione sociale di grande rilevanza. Il progetto si avvale del patrocinio di Mediafriends, ente filantropico di Mediaset, e del supporto di Medusa, Mondadori e del Comune di Russi.

Il docufilm è scritto e interpretato da Marco Cortesi e Mara Moschini, con la regia video di Bernardo Brizi e la direzione di produzione di Giulia Ferretti. È una produzione Infinity LAB realizzata in collaborazione con La5.