Effetto Domino: il nuovo docu-reality che esplora le emozioni umane su Mediaset Infinity dal 28 settembre

Volete esplorare le emozioni dell'animo umano con un nuovo format creato appositamente per il pubblico? Potrete farlo dal 28 settembre su Mediaset Infinity con l'arrivo della serie Effetto Domino, docu-reality in 5 episodi alla scoperta delle emozioni che plasmano la nostra vita.

Prodotta da Infinity LAB, laboratorio permanente di Mediaset Infinity dedicato a valorizzare il talento di filmmaker e case di produzione indipendenti, in collaborazione con Mediaset per il Futuro, la serie è stata creata dai divulgatori e videomaker Mara Moschini e Marco Cortesi.

La locandina di Effetto Domino

Effetto Domino: che cosa sappiamo

La serie Mediaset Infinity è composta da cinque episodi dedicati a cinque emozioni universali: rabbia, gelosia, colpa, ansia, invidia.

30 partecipanti si misureranno con l'innovativo format in cui sono chiamati a scegliere una carta da un mazzo. Ogni carta propone una domanda, accuratamente calibrata da un team di psicologi e psicoterapeuti. In un faccia a faccia diretto e autentico, i protagonisti si confrontano, dando vita a conversazioni intime e rivelatrici.

In ogni episodio sono previste, inoltre, le incursioni degli autori di Mara Moschini e Marco Cortesi, che accompagneranno lo spettatore in un viaggio emozionale alla scoperta dei meccanismi nascosti della mente. Cosa accade nel cervello quando proviamo gelosia? Quali sono gli effetti dell'ansia sul nostro organismo? Cosa avviene a livello cerebrale quando siamo in preda alla rabbia?

Un format originale che unisce scienza ed emotività, a cavallo tra la divulgazione e l'intrattenimento, che aiuterà il pubblico a scoprire qualcosa in più del funzionamento della sua mente. La serie è stata realizzata grazie alla campagna di crowdfunding lanciata da Infinity LAB su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, nell'ambito della campagna crossmediale di Mediaset per il Futuro sull'educazione affettiva.

Effetto Domino sarà disponibile dal 28 settembre gratis su Mediaset Infinity.