Matt Bomer: "Ho perso il ruolo di Superman perché sono gay"

Matt Bomer ha rivelato di aver perso il ruolo di Superman nel film Flyby, che era in fase di sviluppo tra le fila della DC, perché era uscita la notizia che è gay.

Il progetto avrebbe dovuto essere diretto da J.J. Abrams ed è stato poi abbandonato da Warner Bros, studio che ha preferito procedere con il film del regista Bryan Singer con star Brandon Routh.

Una storia di Superman mai realizzata

La star di Fellow Travelers ha risposto a una domanda relativa ai progetti che ha perso durante la sua carriera durante un nuovo episodio del podcast Awards Chatter. Matt Bomer ha spiegato che era stato scelto come star di Superman: Flyby: "Sembrava fossi la scelta del regista per il ruolo. Ho firmato un accordo per tre film con Warner Bros".

Bomer poteva diventare Clark Kent

Il ruolo di Clark Kent gli è stato poi tolto e l'attore è convinto che fosse a causa del suo orientamento sessuale: "Sì, da quello che mi risulta. Era un periodo in cui nel settore qualcosa del genere poteva realmente essere usato contro di te. Come, e perché, e chi ha rivelato che fossi gay, non lo so".

Il ruolo a cui aveva rinunciato Matt Bomer per diventare Superman

Per partecipare all'audizione del film tratto dai fumetti della DC, Bomer aveva persino rinunciato al suo ruolo nella soap opera Guiding Light. L'attore ha sottolineato che si è rivelata un'esperienza della durata di un mese, periodo durante il quale ha fatto continuamente audizioni. Gli sceneggiatori della soap avevano inserito nella trama un killer e il produttore esecutivo voleva liberarlo da ogni possibile impegno nel caso in cui venisse scelto. Bomer ha ricordato: "Mi ha detto: 'Ehi, tu sarai il killer. Ti faremo uscire dallo show, vai con la mia benedizione'. Quindi, in pratica, mi hanno licenziato, ma in un modo generoso".

Successivamente la Warner Bros ha deciso di rinunciare al progetto che avrebbe dovuto essere diretto da J.J. Abrams. La potenziale trilogia è stata quindi cancellata e la star di White Collar non ha potuto interpretare Clark Kent.