Mahershala Ali affianca Julia Roberts nel film Netflix Leave The World Behind

Mahershala Ali prende il posto di Denzel Washington a fianco di Julia Roberts nel film Netflix Leave The World Behind, firmato da Sam Esmail.

Mahershala Ali ha sostituito Denzel Washington nel cast di Leave the World Behind, dove affiancherà Julia Roberts. Il film targato Netflix è diretto dal creatore di Mr. Robot Sam Esmail che adatterà il romanzo di Rumaan Alam.

Come anticipa Deadline, al centro della trama di Leave The World Behind la coppia composta da Amanda e Clay, la cui speranza di concedersi una vacanza con i figli adolescenti viene infranta dall'arrivo della coppia di mezza età proprietaria della casa che hanno affittato, fuggita a causa di un blackout senza precedenti in città. Quando internet, la televisione e la radio smettono di funzionare, le due coppie non hanno nessun modo di scoprire cosa sta accadendo. Uno strano evento distrugge poi la pace della campagna e gli animali iniziano a spostarsi in modo strano, portando così la salute fisica e mentale delle due famiglie ad andare progressivamente a pezzi mentre emergono tensioni razziali e sociali causate dagli eventi allarmanti che accadono attorno a loro.

Mahershala Ali, due volte premio Oscar per Moonlight e Green Book si prepara a calarsi nei panni in Blade, eroe del fumetti Marvel, nel reboot in preparazione. A partire dal 17 dicembre vedremo l'attore nel misterioso film Swan Song, da lui interpretato e prodotto per Apple Tv+.

