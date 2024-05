Jurassic World 4: Mahershala Ali sta ultimando le trattative per entrare nel cast

Tra i protagonisti del nuovo film della saga di Jurassic World potrebbe esserci anche Mahershala Ali: le fonti di Deadline hanno infatti confermato che l'attore è impegnato nelle trattative con la produzione.

L'attore premio Oscar, prossimamente, sarà la star dell'atteso reboot di Blade, film annunciato ormai da tempo dalla Marvel.

Il possibile cast del sequel

Jurassic World 4 ha una data prevista per il debutto nelle sale americane fissate per il 2 luglio 2025.

Nel cast ci dovrebbero essere star del calibro di Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Rupert Friend e Manuel Garcia-Rulfo.

La produzione, attualmente, non ha svelato alcun dettaglio sulla trama e non ha fatto trapelare anticipazioni sui personaggi coinvolti negli eventi o sul ruolo che potrebbe essere affidato a Mahershala Ali.

Il canto del cigno: Mahershala Ali in un primo piano

Il team creativo

Alla regia del lungometraggio ci sarà Gareth Edwards, mentre David Koepp ha firmato la sceneggiatura. Il progetto non dovrebbe riportare sugli schermi i personaggi dei capitoli precedenti della storia, proponendo un racconto totalmente nuovo. Nel team della produzione, oltre a Frank Marshall e Patrick Crowley, ci sarà anche Steven Spielberg trammite la sua Amlin Entertainment.