Magic Mike, su Netflix in streaming da oggi

Magic Mike arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di maggio 2020: disponibile il film a tinte hot di enorme successo con Channing Tatum, Joe Manganiello e Matthew McConaughey!

Magic Mike è uno spogliarellista di successo. Negli anni il suo corpo è diventato un irresistibile oggetto di desideri. Quando incontra Adam, giovane ragazzo in cerca di emozioni, intuendo delle potenzialità in un diciannovenne, decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice ed iniziarlo al magico mondo del ballo e dello striptease maschile. Non passa molto tempo prima che la nuova attrazione del club abbia delle ammiratrici tutte sue. Intanto Mike incontra l'affascinante sorella di The Kid, Brooke che a differenza delle altre, è una ragazza diversa.

Channing Tatum in Magic Mike con Joe Manganiello (nascosto alle sue spalle) e Matthew Bomer

L'idea di ambientare un film nel mondo degli spogliarellisti covava nella mente di Channing Tatum da molto tempo. Avendo fatto parte in passato di quel mondo, ne percepiva il potenziale cinematografico in termini di comicità, originalità, intrattenimento e di piccanti rivelazioni. Ma è stato solo dopo un incontro con Steven Soderbergh che Magic Mike è diventato un progetto destinato al grande schermo. I due film della mini saga di Magic Mike hanno incassato in totale in tutto il mondo circa 300 milioni di dollari, dopo una spesa di poco superiore ai 20.

Steven Soderbergh: da La truffa di Logan a Ocean's Eleven, il suo cinema corale

Il primo capitolo del 2012 è stato piuttosto apprezzato anche dalla critica, che sul portale RottenTomatoes, ha premiato la performance degli attori con l'80% di recensioni positive. Il sequel del 2015, già disponibile su Netflix, ha invece totalizzato 'solo' il 66% di consensi, rimanendo comunque ben oltre le aspettative della vigilia e ci ha regalato alcune delle scene più hot viste al cinema nel 2018.

Magic Mike è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.