Magic Mike 3, la rigida dieta di Channing Tatum: "Non è assolutamente salutare"

Nel corso di un'intervista al The Kelly Clarkson Show, Channing Tatum ha parlato delle riprese di Magic Mike 3 e della rigida dieta da seguire per interpretare nuovamente uno spogliarellista.

Come riportato da Yahoo!Life, Channing Tatum ha parlato delle difficoltà di apparire in forma smagliante e della dieta rigida che ha dovuto seguire per le riprese di Magic Mike's Last Dance. L'attore ha raccontato: "È molto difficile apparire in forma! Anche se ti alleni costantemente, avere tutti quei muscoli non è semplice né naturale. Io ho dovuto morire di fame. Non è assolutamente salutare!".

L'attore ha proseguito: "Per dimagrire servono almeno due mesi. Io ce l'ho fatta in tre giorni... Non è una cosa naturale!". A settembre 2020, Channing Tatum aveva postato una foto su Instagram in cui mostrava i muscoli e aveva scritto: "È stata una lunga strada per tornare. Infortuni, vita di merda, e solo follia in generale. Ma papà è finalmente tornato! Sarà un divertimento per i prossimi 10 anni".

Ultimamente, però, le cose sembrano essere cambiate. L'attore, infatti, ha detto a Jonah Hill che si sta concentrando maggiormente su un proprio stile personale: "Ho smesso di recitare per un po', la vita è cambiata, e ho voluto davvero prestare attenzione e capire chi ero - questo è accaduto circa quattro anni fa. E mi sono detto: 'Wow, questo non sono nemmeno io'. E poi alcuni miei amici, come te e Zoë, mi hanno detto: 'Perché ti vesti così? Perché non provi a essere semplicemente te stesso?'".