Maestro: Sarah Silverman nel cast del film Netflix

Maestro, il nuovo film diretto e interpretato da Bradley Cooper, avrà tra i suoi protagonisti anche Sarah Silverman.

L'attrice affiancherà quindi sul set, oltre alla star che torna alla regia dopo A Star Is Born, i già annunciati Carey Mulligan, Matt Bomer e Maya Hawke.

L'attrice Sarah Silverman, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe interpretare in Maestro la sorella di Leonard Bernstein.

Per ora la sua presenza non è ancora stata ufficializzata, tuttavia l'accordo sembra sia a buon punto.

Le riprese del film sono già iniziate e dal set sono arrivate alcune foto che ritraggono i protagonisti, svelando inoltre la trasformazione fisica compiuta da Bradley Cooper per trasformarsi nell'iconico compositore che ha suscitato qualche .

Il team di produttori del lungometraggio è di altissimo livello e comprende Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Krieger, Fred Berner e Amy Durning.

La sinossi del nuovo progetto diretto da Cooper dopo il successo di A Star Is Born è la seguente:

Maestro racconta la complessa storia d'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, una storia che abbraccia oltre 30 anni - dal loro incontro nel 1946 a una festa e poi continuata attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.