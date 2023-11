Maestro: Bradley Cooper ha impiegato sei anni per imparare a dirigere un'orchestra per sei minuti

Bradley Cooper ha passato sei anni a imparare a dirigere un'orchestra per sei minuti per poterla filmare dal vivo sul set di Maestro.

Maestro, l'ultimo film con Bradley Cooper, ha generato grande scalpore grazie alla scioccante trasformazione fisica a cui Cooper si è sottoposto per interpretare il famoso direttore d'orchestra Leonard Bernstein, come l'utilizzo di una protesi nasale per cambiare la sua voce originale. Ma la preparazione dell'attore e co-produttore di Maestro si spinge ben oltre l'aspetto fisico e sarebbe iniziata circa sei anni fa.

Durante un'intervista tenuta in occasione di una recente proiezione di Maestro a Los Angeles, Cooper ha rivelato di aver impiegato ben sei anni per imparare a dirigere un' orchestra per sei minuti nello stile di Bernstein, in modo da poter registrare dal vivo una scena cruciale di Maestro. La scena in questione ricrea la famosa performance di Bernstein alla London Symphony Orchestra nella Cattedrale di Ely nel 1976. La sequenza è la più emozionante del film, in quanto mette in risalto il genio musicale del compositore e mostra la sbalorditiva performance di Cooper.

"Quella scena mi preoccupava molto perché l'abbiamo girata dal vivo. Ho dovuto dirigere la London Symphony Orchestra dal vivo. E ho passato sei anni a imparare come dirigere sei minuti e 21 secondi di musica. Ho ottenuto il video originale in cui Leonard Bernstein dirigeva la London Symphony Orchestra nella Cattedrale di Ely nel 1976. Così ho potuto studiare l'esecuzione grazie anche agli insegnamenti meravigliosi del direttore della Metropolitan Opera, Yannick Nézet-Séguin", ha detto l'attore di A Star Is Born.

L'attore ha poi aggiunto: "Nézet-Séguin ha realizzato dei video con tutti i cambi di tempo, quindi avevo un sacco di materiale su cui lavorare. Si trattava di definire esattamente ciò che volevo dal punto di vista cinematografico e poi di invitare l'orchestra ad abitare quello spazio. Ero assolutamente terrorizzato dal fatto che se non avessi fatto il lavoro bene non sarei stato in grado di divertirmi mentre giravo le scene. Tutti alla fine hanno fatto un lavoro splendido".

Maestro: una foto di Carey Mulligan e Bradley Cooper

Maestro

Maestro, che è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, racconta la storia di Leonard Bernstein (Cooper) e il suo matrimonio con Felicia Montealegre (Carey Mulligan), sin dal loro primo incontro risalente ad una festa nel 1946. Fanno parte del cast anche Carey Mulligan, Maya Hawke e Matt Bomer. Cooper ha co-scritto il film con Josh Singer, la pellicola segna il ritorno alla regia dell'attore dopo A Star Is Born. Nel team della produzione sono presenti anche Martin Scorsese e Steven Spielberg. Maestro sarà disponibile in streaming su Netflix a partire dal 20 dicembre.