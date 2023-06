Madri - Una vita d'amore, in streaming su Mediaset Infinity: la seconda stagione si farà? Ecco cosa sappiamo

Dal 21 giugno è disponibile su Mediaset Infinity l'intera prima stagione di Madri - Una vita d'amore. Le vicende di Oliva e le altre protagoniste del medical drama hanno appassionato e commosso il pubblico che adesso si chiede se ci sarà una seconda stagione. La risposta è sì, le storie del reparto di Pediatria dell'Ospedale San Juan de Dios continueranno ad emozionarci per molto tempo.

Madri - Una vita d'amore ha esordito in Spagna l'8 maggio 2020. Poco dopo la serie è stata rinnovata per una seconda stagione trasmessa il 13 novembre 2020. I nuovi episodi hanno visto l'ingresso nel cast di nuovi protagonisti interpretati da Paco Tous, Jon Plazaola, Elena Irureta, Jesús Castro e Irene Arcos.

Madri - Una vita d'amore: perché guardare il medical drama su Infinity

Rispetto alla prima stagione Madri - Una vita d'amore 2 consta di tredici episodi, mantenendo lo stesso numero.

Ecco i titoli, in spagnolo, degli episodi della seconda stagione

La chica del puente

Renacer

Las malas madres

Nido vacío

Bajar las defensas

Algo que celebrar

Nadie es perfecto

La madre de mi madre

El perdón

Tomar las riendas

Comerse la vida

Habitaciones vacías

La resaca

Le buone notizie per gli appassionati di Madri - Una vita d'amore non si fermano qui. Le avventure delle nostre amate protagoniste proseguono, infatti la serie è stata rinnovata per una terza e quarta stagione, entrambe composte da dieci episodi ciascuna. Questo significa che ci sono ancora trentasei episodi inediti in arrivo in Italia, che presto potremo gustare su Mediaset Infinity.